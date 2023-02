PINK FLOYD: il 24 marzo si festeggiano 50 anni di “The Dark Side of the Moon”

The Dark Side of the Moon

“The Dark Side of the Moon” è il titolo dell’ottavo album in studio della band Inglese Pink Floyd, pubblicato per la prima volta in Inghilterra il 24 Marzo 1973. Da allora ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo (terzo per numero di vendite nella storia).

In vendita dal 24 Marzo 2023, in occasione del 50° Anniversario, l’edizione super deluxe che contiene il disco originale con audio rimasterizzato da James Guthrie (Vinile e CD), il concerto “Live at Wembley Empire Pool, London, 1974” (Vinile e CD), due singoli 45 giri “Money/Any Colour You Like” e “Us And Them/Time”, due blu-ray e un dvd con audio rimasterizzato ad alta risoluzione 5.1 e Atmos, un libro di 160 pagine con fotografie in bianco e nero scattate durante il tour in America e UK tra il 1972 e il 1975 da Jill Furmanovsky, Peter Christopherson, Aubrey Powell e Storm Thorgerson, un libro di 76 pagine con gli spartiti originali, la replica del biglietto d’invito per la presentazione di The Dark Side of The Moon al Planetario di Londra del 27 Febbraio 1973.

The Dark Side Of The Moon At Wembley 1974

“Live at Wembley 1974” è il titolo di un album dal vivo del gruppo Britannico Pink Floyd, pubblicato il 24 Marzo 2023 su etichetta discografica Parlophone per celebrare il 50° anniversario di The Dark Side of the Moon.

Il disco include la registrazione integrale del concerto tenutosi a Londra nel Novembre del 1974 all’Empire Pool (ora Wembley Arena).

In vendita l’edizione esclusiva in vinile 180 grammi con audio rimasterizzato da Andy Jackson e Damon Iddins. Contiene due poster esclusivi e copertina apribile in due lati.

