NOTHING BUT THIEVES: è uscito “Dead Club City”, un concept album sulle contraddizioni della nostra società 

Venerdì 30 giugno esce via RCA/Sony Music “DEAD CLUB CITY”, il nuovo concept album dei NOTHING BUT THIEVES, che testimonia e conferma la capacità di innovarsi e sperimentare diversi generi dell’acclamata rock band britannica (Nothing But Thieves – Dead Club City [Explicit] (lnk.to)).

L’album sarà disponibile in digitale e in versione cd, LP nero, Lp Red Opaque (esclusiva Sony Music Store) e LP Milky Clear (esclusiva Discoteca Laziale).

Sabato 1 luglio la band sarà in Italia per un unico imperdibile concerto all’Ippodromo SNAI La Maura, sul palco degli I-Days Milano Coca-Cola, dove affiancheranno The Black Keys e Liam Gallagher.

Dopo il primo assaggio del disco con “Welcome To The DCC”, che ha raggiunto la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, sono usciti i singoli “Overcome”, da domani in radio, un brano pop in bilico tra nostalgia e modernità con una melodia che rimane in testa e synth anni ’80, e la ballad trip-hop “Keeping You Around”.

In questo concept album la band descrive un club per soli membri ‘Dead Club City’. La tracklist e la narrazione generale dell’album sono formate da diversi personaggi e archi narrativi che concernono questa città. È una coscienza condivisa? Un altro pianeta? Un posto in cui non ci sono uffici? Il paradiso? O un posto diverso o lontano?

Usando il club come punto focale, è facile comprendere la metafora che si nasconde dietro la “Dead Club City”:temi come pubblicità, coesione, Internet, industria musicale, vecchiaia e politica, così come il desiderio di fuggire e di cambiare, sono evidenziati dall’alienazione, o dal privilegio, che si prova ad essere parte di un club esclusivo.

Progettati in modo creativo dalla band stessa, le storie e i temi di questo album sono stati svelati man mano attraverso canzoni, video e artwork.

Le 11 tracce sono state registrate e autoprodotte dal chitarrista Dominic Craik che si è chiuso per sei mesi in uno studio di registrazione nella campagna dell’Essex.

“Welcome to the DCC” ha segnato un nuovo capitolo per la band, capace di addentrarsi in temi che riguardano la nostra società e di creare un nuovo sound, senza cadere in trip progressive rock propri di tanti concept album, come sottolinea scherzando la band. «Questo album ha un po’ di disco, un po’ di soul e molto ritmo che fa sentire leggeri i piedi» racconta Conor Mason.