“Nostralgia”: un viaggio intimo e una promessa, esce il nuovo album dei COMA_COSE

Un video, che racconta la loro storia, dà il via alla conferenza stampa che precede l’uscita, domani 16 Aprile, del secondo album dei COMA_COSE: Nostralgia.



Fausto e Francesca, coppia prima nella vita e poi nella musica, in pochi anni, grazie alla passione, al crederci senza mai arrendersi e al loro talento, sono passati dai piccoli palchi, a quelli dei club, fino ad arrivare al più blasonato della musica italiana, Sanremo.



Compra il disco in versione CD Audio > https://amzn.to/3gcWoJC

Compra il disco in versione Vinile > https://amzn.to/3txBetu



Il loro brano in gara, Fiamme negli occhi, ingiustamente (parere personale) in coda alla classifica del 71esimo Festival della Canzone Italiana, ha avuto uno strepitoso successo di pubblico, diventando disco d’oro a sole tre settimane dalla sua release, superando i 16 milioni di streaming audio / video complessivi ed entrando tra i primi cinque brani più ascoltati nelle settimane successiva alla kermesse.

Nel video ritroviamo un elemento importante per Fausto e Francesca, il fuoco, le fiamme, e la scritta Nostralgia che arde, viva. Ci comunicano con questa immagine una caratteristica che da sempre li contraddistingue, il prendersi cura del proprio fuoco, della propria fiamma, che in questo caso è la creatività e la loro musica.

Questa introduzione crea l’assist per raccontare il loro nuovo lavoro. Come ci spiegano infatti, la scritta infuocata, il titolo del disco, è il concetto dell’album, ovvero: la loro nostalgia. Un disco di senso, concentrato: sei brani (cui si aggiunge un outro) per un concept album fatto in questo modo, ovvero con poche canzoni, per rispondere ad una precisa necessità narrativa.



In un anno di vita rubata a tutti, vissuto come sospesi, il bisogno materico emerge e l’unica cosa che si riesce a riprendere, a toccare, l’unica cosa che sembra reale, è la vita prima della pandemia. Di qui la necessità e il desiderio di scavare indietro nel tempo, analizzare la vita passata con gli occhi del presente. In questa sorta di cammino, diversi i temi che emergono: il crescere, la fragilità e si viene a creare tanta intimità. Non manca il perdono, non come resa, ma come fare propri gli errori commessi e accettare. Un piccolo scrigno dunque, fatto di pennellate e sensazioni; ogni brano è un piccolo viaggio a sé stante, sia musicale sia testuale, con un fil rouge che congiunge il tutto, la nostalgia. L’ elemento fuoco è fondamentale. Il fuoco che brucia, che ci spinge e ci fa crescere, ma si insinua il timore che, negli anni, con la maturità e la razionalità, questo fuoco possa essere ammaestrato, circoscritto e, in qualche modo, bruciare meno. Da qui la promessa, reciproca: mantenersi coerenti e ispirati. Liberi.

La canzone dei lupi (la canzone d’amore del disco, sottolinea Fausto) è il brano manifesto della libertà, di cui solo i lupi sono fieri custodi. I lupi e loro! Non è il disco che ci si aspetta dopo aver sentito il brano di Sanremo, ma Fiamme negli Occhi trova una perfetta collocazione, è una pennellata pop, più solare all’interno di un quadro che racconta tutte le sensazioni che viviamo quotidianamente. Il risultato è un disco molto vero, di musicisti, diverso dal precedente e precedenti brani, per mood, sound e stile di scrittura, dove non mancano i lati ruvidi.

Nel raccontarci queste cose, si coglie, anche se siamo via zoom, l’emozione e l’eccitazione di Fausto e Francesca, emerge tangibile l’importanza di questo album, intimo, che sta per essere svelato. E il desiderio che chi lo ascolta ci si possa ritrovare.

Durante l’incontro non è mancata occasione di parlare di Sanremo, definita come una bella deviazione, che rifarebbero e come è stato figo per loro poter lavorare con il Maestro Vittorio Cosma, uomo di grande esperienza e sensibilità, che ci ha aiutato molto anche a vivere bene certi momenti, dagli ideali umani molto profondi (le bellissime parole di Fausto e Francesca). In merito a concerti estivi, tutto in via di definizione, ci sono alcune date a calendario, ma da confermare in base all’evolversi della situazione. Ci manca suonare, ma ci manca tanto anche andare ai concerti, ci confidano.



Restiamo dunque in attesa, per ora l’appuntamento è domani 16 Aprile, quando finalmente potremo ascoltare il nuovo album!

