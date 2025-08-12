COMA COSE + Selmi + Gattotoro: le foto del concerto alla Festa di Radio Onda D’urto a Brescia

Foto di Francesca Maffioletti

Il tour Coma_Cose Live 25 porta gli artisti in giro per tutta Italia con 19 date durante le quali si esibiranno dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta anche “La Gelosia”, il nuovo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California.

Il tour estivo e i concerti nei palasport saranno inoltre l’occasione per ascoltare live il loro nuovo album “VITA_FUSA” – il quinto in studio -, un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il percorso dei Coma_Cose, raccontando un nuovo capitolo molto personale. “VITA_FUSA” è sperimentazione, una raffinata psichedelia di matrice 60’s, un disco molto suonato, è poesia e ironia insieme. È un disco che rimarca la capacità del poliedrico duo di fotografarsi per fotografare anche la contemporaneità. Nel titolo dell’album si ritrova la vena polisemica dei Coma_Cose e si dispiega il concept stilistico ed estetico che gioca con la parola fusa: quelle feline che accompagnano la vita dei due gattari, la fusione artistica e affettiva ma anche vita fusa intesa come burnout emotivo.

Chi sono i Coma Cose ?

I Coma_Cose sono California e Fausto Lama, un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che unisce vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Nel 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi videoclip e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo. Nel 2019 danno vita al loro primo disco “Hype Aura” cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti: varcano i confini della penisola, suonando a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Il 2019 è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano che segna un patto d’aﬀetto tra gli artisti e la città d’adozione, del Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in piazza Duomo. Ottenute le prime certificazioni FIMI – “Post Concerto” (disco d’oro) e “Mancarsi” (disco di platino) – i Coma_Cose cominciano il 2020 all’insegna delle collaborazioni, duettano con i Subsonica e Francesca Michielin e insieme al produttore Stabber danno vita ad un nuovo EP: “DUE”. Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano “Fiamme Negli Occhi” (doppio disco di platino) e annunciano l’uscita del loro nuovo album “Nostralgia” uscito il 16 aprile 2021, e seguito dal Nostralgia Tour, che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti. Il 4 novembre 2022 esce “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”, il loro nuovo album, anticipato dal singolo “Chiamami”. Nel 2023 partecipano in gara alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Addio” (doppio disco di platino), incluso nel repack dell’album uscito il 10 febbraio. Il brano vince il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e alla vigilia della manifestazione ricevono anche il Premio Lunezia. A seguito della pubblicazione dell’album, i Coma_Cose partono per il tour Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi nei club di tutta Italia conclusosi con due straordinarie date in USA, a Miami e Los Angeles. Nel 2024 tornano con l’ipnotico singolo “MALAVITA” (disco di platino), uscito ad aprile, che li vede protagonisti dell’estate e raggiunge ad agosto la prima posizione delle classifiche radiofoniche. In autunno pubblicano il singolo “POSTI VUOTI”, prodotto da Michelangelo. A febbraio di quest’anno hanno calcato per la terza volta il palco del Festival di Sanremo con il brano “CUORICINI” (disco di platino), contenuto nel loro ultimo album VITA_FUSA. Nell’estate 2025 rilasciano il singolo “LA GELOSIA”, a cui segue un tour nei principali festival estivi. Nell’ottobre 2025 celebreranno i loro 10 anni di carriera con due speciali appuntamenti nei palasport di Roma e Milano.

