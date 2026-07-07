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GEMITAIZ: le foto del concerto al Campo Marte di Brescia

Gemitaiz concerto al Campo Marte Brescia

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Gemitaiz in concerto al Campo marte di Brescia foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Foto di Francesca Maffioletti

L’Arena Campo Marte ieri sera era una bolgia. Sotto il cielo di Brescia, Gemitaiz ha messo insieme 20 anni di carriera in 2 ore senza un attimo di calo.

Il live: Niente fronzoli, solo palco, band e microfono. Gemitaiz è entrato su “Davide” e l’Arena è partita subito a cannone. Il filo conduttore della serata è stato chiaro: tecnica prima di tutto. Ogni rima doppia, ogni incastro, ogni pausa è arrivata nitida anche senza studio.

Ha alternato i pezzi nuovi a quelli che hanno fatto la storia: da “Nonostante tutto” a “Veleno 7”, fino a “Scusa” che ha spento le luci e acceso migliaia di cellulari. Momento più alto? Quando ha tirato fuori “Keanu Reeves” e tutta l’Arena ha fatto da coro, strofa per strofa, senza sbagliare una parola.

Sul palco è rimasto concentrato, pochissimi discorsi. Ha lasciato parlare i pezzi. La band live ha dato più peso ai beat, soprattutto sui brani più nuovi, rendendoli più “rock” rispetto alle versioni in studio.

L’atmosfera: Campo Marte era pieno, trasversale. C’erano quelli della prima ora con le felpe sbiadite del 2013 e una marea di ragazzi nuovi. Brescia ha risposto presente: cori alti, moshpit ordinato, zero casino fuori dal palco.

Clicca qui per vedere le foto di Gemitaiz in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

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