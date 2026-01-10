ELEPHANT BRAIN + GattoToro: le foto e la scaletta del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti



Gli Elephant Brain sono stati in concerto ieri, giovedì 9 gennaio, sul palco del Druso di Bergamo, accompagnati in apertura da Gattotoro, per una tappa dell’“Almeno Per Ora” Club Tour che ha riportato la band umbra in un club gremito e partecipe.

Concerto e tour

La data del 9 gennaio al Druso ha rappresentato una nuova occasione per vedere dal vivo gli Elephant Brain in un contesto club, con un live denso di energia e partecipazione.

Il concerto si è inserito nell’“Almeno Per Ora” Club Tour, legato al più recente percorso discografico della band e ideale prosecuzione di un’attività live ormai consolidata in tutta Italia.

Storia degli Elephant Brain

Attivi dal 2015, gli Elephant Brain si sono formati a Perugia e hanno iniziato il loro percorso discografico con un primo EP registrato presso Fuori Produzioni, che li ha portati rapidamente a esibirsi in numerosi club italiani.

Nel 2019 hanno vinto il Premio SIAE per la migliore composizione al Rock Contest con il brano “Scappare Sempre”, confermandosi come una delle realtà più interessanti della nuova scena rock italiana.

Album e risultati

Il debutto sulla lunga distanza è arrivato il 17 gennaio 2020 con l’album “Niente di speciale”, co-prodotto insieme a Jacopo Gigliotti (FASK) e distribuito da Libellula / Believe, lavoro che ha superato i 5 milioni di ascolti.

L’intensa attività live li ha portati negli anni su palchi come Alcatraz di Milano, Atlantico di Roma, Anfiteatro delle Cascine di Firenze e in festival come Umbria che Spacca, consolidando una reputazione costruita concerto dopo concerto.

Ultimi lavori e “Almeno Per Ora”

Nel novembre 2022 è uscito il secondo album “Canzoni da odiare”, anticipato dai singoli “Anche questa è insicurezza”, “Neanche un’ora sveglio” e “Come mi divori”, seguito da un tour di 35 date in tutta Italia.

Dopo alcune apparizioni selezionate nel 2024, con i brani “Sto meglio” e “Una casa in cui tornare” in scaletta, nel 2025 gli Elephant Brain sono entrati nel roster Woodworm Label e il 23 maggio 2025 hanno pubblicato “Benedici”, nato dalla collaborazione con i Voina, mentre sono ora al lavoro su nuova musica.

Intervista qui su RockOn.it

Gattotoro in apertura

In apertura si è esibito Gattotoro, progetto solista di Gabriele Tura, già voce dei Le Endrigo, nato dopo centinaia di live e un’avventura televisiva a X Factor 2021 che ne ha amplificato la visibilità.

Gattotoro prende forma come percorso personale, sviluppato tra scrittura notturna e concerti in diversi contesti, con canzoni dirette, intime e pensate per essere cantate in coro, perfette per scaldare il pubblico prima dell'ingresso degli Elephant Brain.



ELEPHANT BRAIN: la scaletta del concerto di Bergamo