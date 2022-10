NOEL GALLAGHER’S High Flying Birds: ascolta il nuovo singolo “Pretty Boy”

I NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS pubblicano oggi l’attesissimo singolo “PRETTY BOY”, la prima anticipazione del nuovo album in studio previsto per il prossimo anno. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e per la rotazione radiofonica, è accompagnato dal lyric video ufficiale.

“PRETTY BOY” segna l’inizio di un nuovo capitolo creativo. Registrato nello studio di Noel a Londra (Lone Star Sound) e co-prodotto con Paul “Strangeboy” Stacey, vede anche la partecipazione dell’amico e collaboratore di lunga data Johnny Marr, il leggendario chitarrista degli Smiths.

Una voce evocativa insieme ad un’ipnotica linea di basso, ritmi trascinanti, riff ad alta energia e un hook istantaneo. Sono questi gli ingredienti vincenti di “PRETTY BOY”.

A proposito del singolo, NOEL racconta: “questo nuovo brano è stato il primo che ho scritto ed il primo che ho finito, quindi è giusto che sia il primo progetto che il pubblico può ascoltare. Un enorme plauso a Johnny Marr per aver aggiunto il suo tocco unico e speciale. Oh… e fate attenzione a un mio cameo nel video… il primo che mi vede vince una borsa di Flamin’ Hot Wotsits Giants!!”

Il precedente album in studio dei NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS intitolato “Who Built The Moon?” è stato pubblicato nel 2017 e ha subito raggiunto il #1 nella classifica ufficiale degli album in UK. A questo sono seguiti tre EP acclamati dalla critica.

Nel giugno 2021 è uscito poi “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)”, la raccolta “best of” celebrativa dei 10 anni di carriera dei NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS. Il progetto è stato il quarto album della band consecutivo al #1 e il 12° album al #1 nella prolifica carriera di Noel.

La scorsa estate i NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS sono stati in giro per il Regno Unito in tour, culminato con un epico set sul Pyramid Stage di Glastonbury.