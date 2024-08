Ufficiale la reunion degli OASIS, annunciate le date in UK per il 2025

Il momento che i fan degli Oasis hanno sognato per anni è finalmente arrivato: Liam e Noel Gallagher hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze e tornare insieme sul palco per una serie di concerti che promettono di essere leggendari.

Dopo anni di speculazioni, speranze e voci di corridoio, la notizia è stata confermata dai fratelli Gallagher stessi con un semplice ma potente messaggio: “This is it, this is happening” (Questo è il momento, sta succedendo).

OASIS Live 2025

Cardiff Principality Stadium – 4 e 5 Luglio

Manchester Heaton Park – 11, 12, 19 e 20 Luglio

London Wembley Stadium – 25 e 26 Luglio & 2 e 3 Agosto

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8 e 9 Agosto

Dublin Croke Park – 16 e 17 Agosto

La reunion della storica band di Manchester, che ha segnato un’epoca nel rock britannico e mondiale, si concretizzerà con un tour nel Regno Unito nel 2025. Le date del tour toccheranno alcune delle città più iconiche del Regno Unito e dell’Irlanda, con un totale di 14 concerti in 5 location diverse. Queste saranno le uniche date previste in Europa per il 2025.

I biglietti per questi eventi imperdibili saranno disponibili a partire da sabato 31 agosto 2024. La domanda è destinata a essere altissima, con milioni di fan pronti a fare di tutto per assicurarsi un posto a uno di questi storici concerti.

La reunion degli Oasis segna non solo il ritorno di una delle band più amate e influenti degli ultimi decenni, ma anche un momento di riconciliazione tra i due fratelli, che nel corso degli anni hanno avuto rapporti notoriamente difficili. Per i fan, questa è molto più di una serie di concerti: è un evento generazionale, un’opportunità unica per rivivere la magia degli anni ’90 e celebrare un’eredità musicale che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi e significativi del decennio. Gli Oasis sono tornati, e il 2025 sarà l’anno in cui la loro leggenda tornerà a risplendere più luminosa che mai.

I biglietti per le date nel Regno Unito saranno in vendita dalle 9:00 di sabato 31 agosto e saranno disponibili su ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com e seetickets.com. I biglietti per Dublino saranno disponibili dalle 8:00 dello stesso giorno su ticketmaster.ie.

The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.