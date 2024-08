NICK CAVE & THE BAD SEEDS: è uscito il nuovo singolo “Long Dark Night”

Nick Cave & The Bad Seeds pubblicano “Long Dark Nights”, il terzo estratto dal 18° album in studio della band “Wild God” che uscirà il 30 agosto.

Questa intima ballata crepuscolare è ispirata al poema “Dark Night of the Soul” del poeta spagnolo del XVI secolo San Giovanni della Croce. Attraverso il suo testo riflessivo, il brano evoca i temi della lotta e della trascendenza del poema.



Cave dice: “Long Dark Night is inspired by one of the greatest and most powerful poems of conversion ever written. Ultimately, though, it’s a beautiful country tune. It feels like a sweet companion to the song, Wild God”.

Attraverso dieci brani, la band balla tra convenzione e sperimentazione, con svolte e deviazioni che esaltano la ricchezza di immagini e emozioni delle narrazioni di Cave. Questo rappresenta il suono di un gruppo che si sente incoraggiato dalla riconnessione e dal prendere il volo. Anche se ci sono momenti che delicatamente accarezzano il passato dei Bad Seeds, questi sono fugaci e servono solo a sottolineare l’incessante e irrequieto progredire della band.



Prodotto da Cave e Warren Ellis e mixato da David Fridmann, Cave ha iniziato a scrivere l’album il giorno di Capodanno del 2023. Durante le sessioni al Miraval in Provenza e al Soundtree di Londra, i Bad Seeds hanno aggiunto la loro alchimia unica, con la partecipazione aggiuntiva di Colin Greenwood (basso) e Luis Almau (chitarra classica, chitarra acustica).



“Wild God… non si scherza con questo disco. Quando colpisce, colpisce. Ti solleva. Ti smuove. Mi piace questo aspetto” – Nick Cave