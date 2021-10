NEIL YOUNG: esce il 10 dicembre il nuovo album “Barn”

Il nuovo album di Neil Young & Crazy Horse dal titolo “BARN” uscirà il 10 dicembre 2021 su etichetta Reprise Records, la loro casa fin dagli inizi. L’album di debutto della band “Everybody Knows This is Nowhere” è uscito nel maggio 1969. Oggi i Crazy Horse hanno Ralph Molina alla batteria, Billy Talbot al basso elettrico e il polistrumentista Nils Lofgren. Lofgren, membro fondatore dei Crazy Horse, ha suonato negli album “Tonight’s The Night”, “After The Gold Rush” e “Trans”.

“Barn” è qui! Dieci nuovi brani che catturano lo spirito rock and roll grezzo e idiosincratico e la bellezza lirica che incarna una classica collaborazione dei NYCH. Registrato quest’estate sotto la luna piena, in un fienile restaurato del XIX secolo sulle Montagne Rocciose, la band era proprio a casa e le splendide canzoni d’amore dell’album, le ballate riflessive e i rocker potenti hanno preso vita in modo naturale.

Prodotto da The Volume Dealers – Neil Young e Niko Bolas, l’album sarà pubblicato su vinile, CD e versione digitale, incluso l’audio ad alta risoluzione su Neil Young Archives (NYA). Sarà disponibile anche una versione deluxe che include un LP, un CD e un film in Blu-ray

Il film con lo stesso titolo “BARN” cattura questa leggendaria band nel suo elemento naturale – la natura selvaggia, il loro umorismo facile, la loro fratellanza, la loro umanità e naturalmente la musica live, registrata nel loro modo unico e spontaneo. Un Blu-ray del film diretto da Daryl Hannah sarà disponibile come versione stand-alone.