NEIL YOUNG & Crazy Horse: esce il 18 novembre il nuovo album “World Record”

NEIL YOUNG & Crazy Horse pubblicano il loro nuovo album dal titolo “World Record” venerdì il 18 novembre.

Registrata allo Shangri-La di Malibu e prodotta da Rick Rubin e Neil Young, questa vivace raccolta di 10 brani è una meditazione cautamente ottimista sul passato, sul presente e sul futuro del nostro pianeta e su ciò che significa viverci.

“World Record” contiene tanta saggezza e il tipo di osservazioni toccanti che si possono raccogliere solo nel corso di una vita movimentata. Il leggendario cantautore ricorda con gratitudine i doni che la Terra gli ha fatto e guarda ad un futuro incerto con la speranza di poter raddrizzare questa grande nave blu e verde. E lo fa in modo vitale e fermo.

C’è un folk che emoziona (“This Old Planet (Changing Days)”, “Love Earth”), un rock feroce (“Break The Chain”, “The World (Is In Trouble Now)”) e una monumentale, classica odissea chitarristica dei Crazy Horse in cui si rende omaggio al rapporto con le automobili affermando la necessità di un futuro senza combustibili fossili (“Chevrolet”). “World Record” è una visione coesa che diffonde energia positiva senza negare la situazione attuale. Come ha detto lo stesso Young in un messaggio sul Times-Contrarian durante la realizzazione di “World Record”: “La vera magia dura e noi pensiamo di averla”.

Registrato live per poter esprimere al meglio lo spirito degli Horse, fatto di performance spontanee, basate sulla collaborazione ed elettrizzanti, l’album è stato mixato su nastro analogico allo Shangri-La sotto la sapiente guida di Rubin. La qualità dell’esperienza d’ascolto che ne deriva porta i fan direttamente in studio, mentre Young e la leggendaria band fanno ciò che sanno fare meglio.

Per ottimizzare al meglio la qualità del suono, il vinile di “World Record” sarà pubblicato in doppio LP a tre facciate con un’incisione sul quarto lato. Ci sarà anche una versione in edizione limitata dell’album su doppio vinile trasparente, una novità assoluta nella produzione di Young, disponibile solo presso i rivenditori indipendenti.