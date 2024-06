MC5: annunciano “Heavy Lifting”, il nuovo album in 53 anni

Earmusic pubblica il primo nuovo album in 53 anni dei leggendari pionieri del detroit punk rock MC5: “Heavy Lifting” uscirà il 18 ottobre prima dell’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame.

Il brano di debutto “Boys who play with matches” è uscito in digitale oggi.

Guidato dal membro fondatore Wayne Kramer e registrato con l’iconico produttore Bob Ezrin (Lou Reed, Alice Cooper, Kiss), l’album vede la partecipazione del batterista originale degli MC5 Dennis ‘Machine Gun’ Thompson in due brani insieme a ospiti speciali come Slash, Tom Morello, William DuVall (Alice in Chains), Vernon Reid (Living Colour), Don Was e Tim McIlrath (Rise Against).

Nati tra le strade di Detroit a metà degli anni Sessanta, gli MC5 hanno rivoluzionato il rock’n’roll con la loro vorticosa fusione di garage rock, blues, soul, free jazz e proto-punk.

Famosi per le incendiarie esibizioni dal vivo e per la loro posizione di sinistra radicale, il loro status di pionieri del punk e del rock di protesta ha ispirato molti musicisti come Ramones, The Clash, Rage Against The Machine, The White Stripes, Slash e innumerevoli altri e continua a plasmare il suono del punk e del rock alternativo per le nuove generazioni.

MC5 – HEAVY LIFTING CD/Vinyl Track List:

Heavy Lifting (feat. Tom Morello)

Barbarians At The Gate

Change, No Change

The Edge Of The Switchblade (feat. William Duvall & Slash)

Black Boots (feat. Tim McIIrath)

I Am The Fun (The Phoney)

Twenty-Five Miles

Because Of Your Car

Boys Who Play With Matches

Blind Eye (feat. Dennis Thompson)

Can’t Be Found (feat. Vernon Reid & Dennis Thompson)

Blessed Release

Hit It Hard (feat. Joe Berry)

MC5 – HEAVY LIFTING Bonus CD/Vinyl Track List:

1. Ramblin’ Rose

2. Kick Out The Jams

3. Come Together

4. Motor City Is Burning

5. Borderline

6. Gotta Keep Movin’

7. Future/Now

8. Poison

9. Shakin’ Street

10. Sister Anne