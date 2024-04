LINKIN PARK: è uscito “Papercuts (Singles Collection 2000-2023)”

I LINKIN PARK pubblicano per la prima volta nella loro carriera un album dei loro più grandi successi intitolato Papercuts (Singles Collection 2000-2023) tramite Warner Records. L’album è disponibile su tutti i DSP e su svariati supporti fisici, incluso il formato CD, cassetta e doppio vinile di cui diverse edizioni limitate colorate incluso un disco illustrato Zoetrope e vinile nero.

Il disco include ‘QWERTY’, rarità del catalogo della band un brano che riflette l’energia dell’era Minutes To Midnight.

Inizialmente, ‘Papercuts’ è stato anticipato da ‘Friendly Fire’ brano mai pubblicato prima dalla band. Il singolo, in particolare, ha appena raggiunto il primo posto nella classifica delle radio alternative in US e la Top 100 delle radio Italiane. Un brano che ha cmq raccolto già in modo impressionante oltre 20 milioni di streams e continua a crescere superando le 7 milioni di visualizzazioni su YouTube. People ha detto a riguardo che “la canzone incapsula lo stile di [One More Light]”, e Revolver ha elogiato: “In modo toccante, le singole caratteristiche di una delle ultime esibizioni vocali registrate dal loro defunto, grande frontman Chester Bennington».

Oltre ai nuovi arrivi ‘Friendly Fire’ e ‘QWERTY’, le 20 tracce Papercuts comprendono 18 inni essenziali della discografia della band, da ‘Crawling’, alla collaborazione con Jay-Z ‘Numb/Encore’, fino a ‘In The End’ recentemente certificato Diamante da RIAA.

Nel curare attentamente la creazione di Papercuts, i Linkin Park sono stati ispirati dall’accoglienza appassionata riservata dai loro fan alle edizioni del 20° anniversario di Hybrid Theory nel 2020 e Meteora l’anno scorso, con entrambi gli album ancora una volta in cima alla classifica dei migliori album hard rock di Billboard, alla classifica dei migliori album rock, guadagnandosi la Top 10 di debutto nella Billboard 200.

Questo entusiasmo ha portato a questa retrospettiva che completa del viaggio della band fatto fino ad ora con un album epico, intitolato appunto Papercuts e ora finalmente disponibile.