LACUNA COIL: ascolta il nuovo singolo “In The Mean Time” feat. Ash Costello

Dopo il successo di “Never Dawn” che ha superato i 2 milioni di stream, l’iconica band metal italiana LACUNA COIL ritorna con il nuovo singolo “In The Mean Time”, che vede la partecipazione di Ash Costello dei New Years Day.

Il titolo del brano è un gioco di parole sull’inglese “meantime”, oltre che un chiaro riferimento ai tempi difficili in cui stiamo vivendo e alla fase di transizione che la band sta attraversando…

Il commento della band:

“‘In The Mean Time’ è una riflessione sulla società attuale, sul fatto che questa abbia ‘perso la bussola’. Viviamo in tempi molto difficili in cui le persone vengono spesso sopraffatte da un senso di insoddisfazione, solitudine, ansia, depressione e distruzione. La pressione che arriva dall’esterno ci impedisce di analizzare tutto con la giusta lucidità.

Questo brano vuole essere una sorta di terapia di gruppo, non un lamento, ma piuttosto un invito ad accettare questa condizione: quando si cade, è difficile rialzarsi e rimettere insieme i pezzi. Dobbiamo lasciarci indietro la tossicità della società di oggi e ricordarci che in questa vita c’è molto di più… ed essere consapevoli che, nel frattempo, non tutto può andare come speriamo. Abbiamo chiesto ad Ash Costello di prendere parte al brano e siamo felici che si sia unita a noi aggiungendo esattamente quello di cui ‘In The Mean Time’ aveva bisogno, grazie alla sua voce calda e al suo carisma.”



Ash Costello dei New Years Day aggiunge:

“Sono molto grata di andare in tour con i Lacuna Coil per la prima volta, di avere avuto l’incredibile opportunità di collaborare con loro a questo brano ed essere anche nel video. Lavorare con una cantante potente come Cristina è stato un grande onore per me, e forse sono di parte se dico che ‘In The Mean Time’ è subito diventato il mio pezzo preferito dei Lacuna Coil. Credo profondamente nel suo messaggio, che è quello di accettare e abbracciare la propria individualità senza mai conformarsi agli standard”.

Questo nuovo singolo precede il tour americano dei Lacuna Coil, che saranno supportati da New Years Day e Oceans Of Slumber e calcheranno anche i palchi di festival come Welcome To Rockville, Sonic Temple e Milwaukee Metal Fest.