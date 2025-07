TILL LINDEMANN + Lacuna Coil + MBR: le foto e la scaletta del concerto al Lucca Summer Festival 2025

TILL LINDEMANN, poeta, artista e frontman della celebre band industrial metal Rammstein, sale sul palco della prima data in Italia per questo 2025. Ieri sera in Piazza Napoleone a Lucca Summer Festival 2025 si è esibito nel suo progetto solista. Uno spettacolo fuori dalle righe, decisamente sopra le righe e trasgressivo.



Famoso in tutto il mondo per i suoi testi ricchi di immaginazione, per il suo esplosivo personaggio e per i suoi concerti senza freni, TILL LINDEMANN ha portato e porterà anche nel nostro Paese i brani del suo recente album “Zunge” e dei precedenti “F & M” e “Skills In Pills”.

In apertura di serata si sono esibiti i Lacuna Coil ed i Master Boot Record.

Clicca qui per vedere le foto di Till Lindemann in concerto a Lucca (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

TILL LINDEMANN: la scaletta del concerto di Lucca