La musica: si sta svegli per giorni

Immaginate di star svegli per giorni, assorbire energie negative e positive di tutto ciò che vi circonda e immaginate poi di tradurre ogni avvenimento in musica. Chi vi ascolterà? Nessuno? Troppo pochi?

Oggi vi raccontiamo la storia di un sogno: “Multiverse” è l’album che la rockband nuorese incide e decide di suonare in America, terra già solcata dai ragazzi precedentemente come supporto ai COLD.

L’album “Multiverse” piace molto al pubblico e alla critica e viene apprezzato per suoni e tematiche affrontate. Di base l’album si muove su atmosfere inizialmente cupe, voragini di vita vissuta e sofferta, per poi lasciare spazio alla luce della speranza. Non avere alcun punto di riferimento, non percepire dove possa essere l’inizio di tutto e soprattutto, non aver la minima idea di dove sia la fine. Il finale però in “Multiverse” è l’apertura.

Sommando i due tour stiamo parlando di circa 100 date negli Usa nelle quali gli “Awake for Days” calcano un palco dopo l’altro, e una volta lì capiscono che stare svegli per giorni e lavorare duro per la musica è stato tutto fuorché invano: i ragazzi registrano un nuovo brano negli studios FuelMusic di Los Angeles e non soli, al loro fianco c’è Cristian Machado, cantante dei Lions at the Gate e frontman degli Ill Niňo.

Soli e indipendenti ma in realtà con sempre più fans attivi e con l’aiuto del produttore Eddy Cavazza, gli “Awake for Days” dimostrano quanto sia importante credere fino in fondo che ci siano più realtà possibili. Si, perché non è finita qui: il 4 Novembre la band si esibirà all’Hell and Heaven Open Air 2023! Il più grande festival del Messico.

Guardare la locandina dell’evento è sufficente per comprendere l’importanza di un tale traguardo, tenendo conto che i ragazzi si esibiranno davanti a circa 170.000 spettatori.

La loro esperienza diventerà oggetto di ispirazione nelle scuole di musica della loro città, e per comprendere il perché basterà in primis ascoltare l’album. Con il loro alternative Metal gli “Awake for Days” ci raccontano, brano dopo brano, che quando pensiamo che il buio sia lì, pronto a divorarci, noi sapremo controllarlo, sapremo scorgere infinite soluzioni, infinite possibilità di riuscita. Per tutto e per tutti ci sono numerose vie d’uscita. Tramite la musica, il sacrificio per essa e tante notti insonni, i ragazzi ora vivono il loro sogno. Uno sguardo verso la luce e le anime sempre attente verso quei luoghi oscuri che non bisogna mai smettere di affrontare per poter risalire.

Gli Awake for Days sono: il cantante Lukas (Luca Fadda), Nic (Nicola Piredda, bassista), Andrew (Andrea Brundu, batterista di Osilo) e Matt (Mattia Tagliatti, chitarrista di Orosei).