KISS: 40 anni di “Creatures Of The Night”

In occasione del 40° anniversario di ‘Creatures Of The Night’, un album fondamentale nel catalogo dei KISS, esce oggi ‘Creatures Of The Night 40’ nelle versioni 5CD + Bluray Audio Super Deluxe Edition, 2CD Deluxe, LP Half-Speed​​Master 180gm, CD Remaster e in digitale.

Creatures Of The Night è stato pubblicato nell’ottobre del 1982. Il singolo “I Love It Loud” è stato eseguito in quasi tutti i tour dei KISS, così come “War Machine”, la ballata “I Still Love You” e la title track sono presenti nei loro live set da anni. Degno di nota è anche “Killer“, che ha caratterizzato la prima collaborazione del gruppo nella scrittura con il loro futuro chitarrista Vinnie Vincent. Creatures Of The Night è disco d’oro con oltre 500.000 copie vendute.

La versione Super Deluxe “Creatures Of The Night 40” comprende 103 brani in totale, 75 dei quali inediti. I CD 2 e 3 contengono 34 demo, rarità e outtake, tra cui brani inediti come “Deadly Weapon (Penny Lane Demo)”, “Not For The Innocent (Demo)” e “Betrayed (Outtake)”. I CD 4 e 5 presentano 26 incredibili registrazioni dal vivo del Creatures Tour ’82/’83. Nel Blu-ray Audio per la prima volta in assoluto il suono del disco in Dolby Atmos e un mix surround 5.1 ricavato dai multitracce originali, oltre al mix stereo ad alta risoluzione.

La confezione della Super Deluxe Edition contiene un libro di 80 pagine con foto inedite, press kit, press bio sheet, poster, disegni, fotografie, sticker, la replica del biglietto dello show di Rio De Janeiro del 1983, plettri e tanto altro ..

I KISS sono il gruppo rock americano n. 1 e hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Ineguagliabili dal vivo, Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer sono ora nel bel mezzo del loro tour END OF THE ROAD.

