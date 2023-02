KISS: esce ad Aprile il disco live “Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984”

Con Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984 prosegue la serie di album dal vivo rivoluzionari; anche questo titolo documenta la spettacolare e straordinaria stravaganza di un concerto dei KISS.

La band vanta più di 100 milioni di album venduti in tutto il mondo ed è il primo gruppo americano ad aver vinto in ogni categoria del Gold Record Award. L’ineguagliabile eredità della band è stata segnata da tour mondiali da record, nel corso di una straordinaria carriera lunga finora 50 anni.

Registrato dal vivo alla Mid-Hudson Arena il 28 novembre 1984, durante l’Animalize World Tour, Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984 è il quinto di una serie di bootleg live ufficiali pubblicati dalla band. L’album sarà disponibile in versione CD e doppio vinile nero 180g, oltre ai formati digitali.

Off The Soundboard: Poughkeepsie, New York, 1984 presenta la leggendaria band formata da Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr ed il chitarrista Mark St. John. La scaletta snocciola ben 18 canzoni, fra cui molti brani indimenticabili come “Creatures Of The Night”, “I Love It Loud”, “Lick It Up”, “Heaven’s On Fire” del 1984, “Detroit Rock City”, “Love Gun” e “Rock And Roll All Nite”, che ha raggiunto il #49 della Billboard chart negli Stati Uniti.

I KISS sono riconosciuti a livello mondiale come una delle più grandi live band di tutti i tempi e come gli artefici di quello che è universalmente considerato il miglior album dal vivo di sempre, nonché Disco d’Oro nel 1975 e numero 9 nella classifica Billboard: Alive!