KISS in concerto il 29 giugno 2023 al LUCCA Summer Festival

I KISS hanno annunciato oggi nuove date 2023 del loro ultimo tour mondiale “End of The Road World Tour”. Il gruppo protagonista assoluto della scena rock mondiale dai primi anni Settanta che ha ispirato un’era di leggende del rock‘n’roll, celebrerà l’anno prossimo i 50 anni di attività con una serie di nuovi show in Europa.

KISS

23 giugno 2023 – LUCCA

Lucca Summer Festival, Piazza Napoleone

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kiss2023

Presale:

– iscritti newsletter D’Alessandro e Galli dalle ore 10.00 di Lunedì 12 Dicembre

– anteprima utenti My Live Nation dalle 10:00 di lunedì 12 dicembre



Vendita generale:

– dalle ore 10.00 di martedì 13 dicembre.

Conosciuti per le loro esibizioni strabilianti, i KISS hanno dimostrato per decenni perché sono senza dubbio lo spettacolo live più iconico del rock n roll. Insigniti nella Rock & Roll Hall of Fame, la band ha venduto nell’arco della sua carriera più di 100 milioni di album in tutto il mondo.

“Tutto ciò che abbiamo costruito e tutto ciò che abbiamo conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto accadere senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi in questi anni. Questa sarà la celebrazione finale per coloro che ci hanno visto e un’ultima possibilità per coloro che non l’hanno fatto. KISS Army, ci salutiamo nel nostro tour finale con il nostro spettacolo più grande e usciremo nello stesso modo in cui siamo entrati… Unapologetic and Unstoppable” hanno detto i KISS su The End Of the Road tour.