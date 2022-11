JETHRO TULL: terminate le registrazioni del nuovo album atteso per la prossima primavera

I JETHRO TULL hanno completato il lavoro per la registrazione del loro 23º album in studio, il seguito del tanto acclamato “The Zealot Gene“, pubblicato all’inizio dell’anno e il primo disco in due decenni.

Il commento del leader Ian Anderson: “Abbiamo dato gli ultimi ritocchi all’artwork e chiuso le registrazioni e il mix poche settimane fa. Vista la solita lunga attesa per la stampa e la produzione di vinili l’uscita è prevista nella primavera 2023 ma, durante le settimane e i mesi a venire, sentirete qualche anteprima assieme a ulteriori informazioni in merito ai formati che saranno disponibili.



E un po’ troppo presto per svelare qualche titolo, tracklist e contenuti. Spero che vi piacerà il concept e i temi trattati. È stato un lavoro lungo e difficile, specialmente per ottenere il materiale registrato durante il frenetico programma di tour di questi ultimi mesi, un giorno qui, un giorno là, ogni tanto due giorni consecutivi liberi…



Ho scritto i temi principali e i testi a gennaio di quest’anno e ho inviato i primi demo alla band a febbraio e marzo, proprio come ho fatto con The Zealot Gene, nel 2017. La maggior parte della registrazione ha avuto luogo in giugno e agosto con il mix stereo fatto in settembre. Il mio nuovo amico Bruce Soord dei The Pineapple Thief ha invece curato il mix surround e un mix stereo alternativo.”

I Jethro Tull continuano con le loro date live quest’anno, con spettacoli in Europa continentale prima di tornare nel Regno Unito per i loro spettacoli natalizi annuali e altre date nel 2023.