IDLES: ascolta il nuovo singolo ‘”Grace”

In vista dell’uscita dell’atteso nuovo album TANGK, gli IDLES presentano il nuovo singolo “Grace”



“La canzone è nata dal nulla e da tutto. È stato un respiro e una chiamata”, dice Joe Talbot, “Sono le parole uscite dalle nostre sessioni con Nigel e ne avevo bisogno, davvero. Tutto è amore”.



“Grace” è un brano relativamente lento per gli standard degli IDLES, che si prende il tempo necessario per amplificare la tensione prima di esplodere. “No god, no king, I said love is the thing”, canta Joe Talbot e presenta il nuovo manifesto degli IDLES sull’amore che trionfa sul nichilismo.

Come il resto dell’album in uscita, “Grace” è stato prodotto da Nigel Godrich (Radiohead, The Smile, Beck), Kenny Beats (Denzel Curry, Vince Staples, Benee) e il chitarrista della band Mark Bowen.



Aggiungendosi a una serie di esplosiva di album, TANGK è il più ambizioso e sorprendente finora e può essere pre-ordinato QUI. In uscita il 16 febbraio su Partisan Records, è il seguito di CRAWLER del 2021 che li ha portati alle prime due nomination ai GRAMMY Award.



Le basi di TANGK sono state gettate da “Dancer”, brano che ha annunciato in grande stile il ritorno degli IDLES con i cori James Murphy e Nancy Whang degli LCD Soundsystem.