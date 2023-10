IDLES: ascolta il nuovo singolo “Dancer”, tratto dal quinto album “Tangk”

Oggi i bristoliani IDLES annunciano il loro quinto album, TANGK, co-prodotto da Nigel Godrich (Radiohead, The Smile, Beck), dal chitarrista della band Mark Bowen e Kenny Beats (Denzel Curry, Vince Staples, Benee).

Dopo una serie esplosiva di album, TANGK – che si pronuncia “tank” con una “g” soffiata ed è un riferimento onomatopeico al modo in cui la band descrive il suono delle chitarre poi diventato una sorta di sigillo per vivere nell’amore – è l’album degli IDLES più ambizioso e sorprendente finora.



Gli IDLES sono una delle unità più potenti del rock dell’ultimo decennio. Godrich, Beats e Bowen hanno costituito un team eccellente per gli IDLES, spingendoli su nuovi terreni e poi tirando le redini quando necessario. TANGK è allo stesso tempo vasto e concentrato, fantasioso e immediato.



Parlando dell’album, il cantante Joe Talbot dice: “TANGK. Avevo bisogno di amore e così l’ho creato. Ho dato amore al mondo e sembra una magia. Questo è il nostro album di gratitudine e potere. Sono tutte canzoni d’amore. Tutto è amore”.



Oggi esce il primo singolo “Dancer” con il video di accompagnamento. Il basso sferragliante e la chitarra rimbalzante danno a Talbot lo spazio per parlare di sudore e sesso sulla pista da ballo (si sentono anche i cori di James Murphy e Nancy Whang degli LCD Soundsystem). Lascivo, giocoso e positivo, è il suono estatico di un rimedio temporaneo. Nel ritornello Talbot offre il nuovo mantra ufficiale degli IDLES: “I give myself to you/As long as you move on the floor”.

Pre-ordina l’album qui: https://idles.lnk.to/TANGK