I BRING ME THE HORIZON festeggiano 10 anni del quarto album “Sempiternal”

In occasione del decimo anniversario di “Sempiternal“, l’innovativo quarto album dei BRING ME THE HORIZON, l’8 dicembre esce la riedizione limitata in vinile (via Music For Nations) del disco che ha consacrato la band tra i migliori gruppi alternative metal.

Da oggi è disponibile il pre order > https://amzn.to/47uZr7z

Originariamente pubblicato nel 2013, “Sempiternal” è una delle pietre miliari per il metal di un’intera generazione. Un disco all’avanguardia a innovativo che ha abbattuto le frontiere unendo l’omaggio alle radici metal e post-hardcore della band, con un approccio rivoluzionario al genere. I suoni sono maestosi, le tastiere intense, le melodie passano in primo piano, evocative e passionali, con riff rotondi.

“Sempiternal” è stato l’album che ha catapultato la band al successo globale. Ha aperto le porte degli stadi e ha portato il quintetto inglese sui palchi di alcuni dei più importanti festival mondiali come il Glastonbury, dove hanno suonato per la prima volta nel 2016.

Il frontman della band, Oli Sykes, racconta: «Sento che questo è l’album che ha cambiato tutto per la nostra band, sia in termini di successo commerciale che a livello personale. Stavo lottando con l’abuso di sostanze e il mio rapporto con la band prima di questo album era compromesso. Sentivo che l’unico modo in cui potevo scusarmi per le mie azioni fosse mettermi all’opera e riversare tutto in un album. Questo disco ha avvicinato la nostra band più che mai e per questo avrà sempre un posto speciale nel mio cuore».

Per celebrare il decimo anniversario di un album con una eredità e una forza sonora ancora saldamente intatte, è stata creata una speciale edizione su vinile realizzata con cura per valorizzare la musica e sottolineare l’enigmatico artwork ancora intriso di simbologia e mistero. L’approccio quasi yin e yang, bianco e nero, all’immagine del disco presenta un’inversione della palette originale dei colori dell’album, e il vinile ha un effetto zoetrope animato.

I Bring Me The Horizon sono: cantante Oli Sykes, chitarrista Lee Malia, bassista Matt Kean, batterista Mat Nicholls e tastierista Jordan Fish.