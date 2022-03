Gli ALMAMEGRETTA annunciano l’uscita di un nuovo disco

Il 2022 degli ALMAMEGRETTA si preannuncia carico di novità: la firma di un contratto discografico con la label The Saifam Group, l’arrivo di un album di inediti prima dell’estate e un singolo che, a partire dal prossimo 21 aprile, darà un assaggio della potenza di questo lavoro.

Il nuovo album, l’undicesimo di inediti nella storia del gruppo, vede l’ingresso in formazione di Paolo Baldini, che del disco cura anche la produzione artistica. Baldini è fra i più attivi e affermati produttori della scena reggae / dub europea, con collaborazioni che vanno dai Tre Allegri Ragazzi Morti a Jovanotti, dagli Africa Unite ai Mellow Mood.

Il gruppo così descrive la nascita di questa collaborazione: “Abbiamo incontrato Paolo Baldini, dub producer e bassista, qualche anno fa a un festival reggae. La band era alla ricerca di un “altro orecchio” per produrre un nuovo disco; qualcuno che conoscesse bene la nostra storia musicale e condividesse con noi la passione per il dub. Paolo ci è sembrato subito perfetto.”

Il nuovo lavoro uscirà per The Saifam Group. Nelle parole di Fabio Sgaravato e Mauro Farina la grande stima nei loro confronti: “Siamo orgogliosi di aver firmato una delle band italiane più emozionanti e creative degli ultimi decenni”; Roberto Mancinelli, A&R Director dell’etichetta, aggiunge che “Per chi come me ha visto nascere e ha goduto di tutto il percorso artistico di questa band unica, correre di fianco al nuovo progetto discografico degli Almamegretta è un privilegio raro e un grande regalo professionale che, grazie alla forza del team di The Saifam Group, valorizzeremo al massimo delle nostre possibilità.”

Gli Almamegretta sono una delle più influenti espressioni musicali degli ultimi trent’anni in Italia, con tre Targhe Tenco all’attivo, undici album e migliaia di concerti in Italia ed Europa. Con album come “Animamigrante”, “Sanacore”, Lingo” hanno segnato la scena musicale italiana diventandone al tempo stesso tra i rappresentanti più internazionali. Il loro stile è fondato su un ampio numero di generi, dal beat al rhythm‘n’blues, dal reggae al funk, fino all’elettronica, alla world music e al pop senza ovviamente dimenticare la matrice dub, con un frontman, Raiz, capace di emozionare e scuotere con la sua voce potente e originale. Mai fermi due volte nello stesso posto, il sound che li ha resi famosi in Italia e in Europa si è continuamente evoluto e spostato in direzione delle esigenze artistiche della band e dei testi, da sempre uno dei punti cardine della loro creatività.

Gli Almamegretta sono:

RAIZ: Voce

GENNARO TESONE: Batteria

PAOLO POLCARI: Tastiere

PAOLO BALDINI: Basso

FEFO FORCONI: Chitarra

ALBINO D’AMATO: Live engineering