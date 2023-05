GHOST: è uscito il nuovo EP “Phantomime”

Dall’opera al ministero… Questo giorno glorioso annuncia l’arrivo simultaneo dell’EP di cinque cover dei Ghost, PHANTOMIME (Loma Vista Recordings / Virgin Music), e il debutto della virtual experience “Escape From The Ministry“.

La pubblicazione di PHANTOMIME è stata preceduta in questa settimana dall’uscita della fedele cover di “Phantom of the Opera” degli Iron Maiden e dalla pubblicazione della reinterpretazione di “Jesus He Knows Me” dei Genesis il mese scorso. Descritto da Revolver come “qualcosa di speciale per la sorpresa di Pasqua” e da Stereogum come “una versione adatta per questa particolare domenica di Pasqua”, “Jesus He Knows Me” – in tendenza su Instagram – ha generato circa 10 milioni di stream in tutto il mondo.

PHANTOMIME è stato concepito come seguito all’opera IMPERA, in vetta alle classifiche internazionali lo scorso anno. Un EP rappresentativo del dna musicale dei vincitori del Grammy, PHANTOMIME è composto da cover di classici dei Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden e Tina Turner. PHANTOMIME rende omaggio in egual misura a ciascuna di queste diverse influenze, caratterizzandole tuttavia tutte con l’innegabile firma sonora dei Ghost.

Track listing completa di PHANTOMIME:

“See No Evil” (Television)

“Jesus He Knows Me” (Genesis)

“Hanging Around” (The Stranglers)

“Phantom of the Opera” (Iron Maiden)

“We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)” (Tina Turner)

GHOST

+ Death SS + Lucifer

29 maggio 2023 – MILANO – Ippodromo Snai San Siro

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3mREt0H