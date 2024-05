I GHOST al cinema solo il 20 e 22 giugno con “Rite Here Rite Now”

Arriverà al cinema solo per due giorni, il 20 e 22 giugno, RITE HERE RITE NOW, il film evento realizzato nel corso dei due spettacoli sold-out dei GHOST al Forum di Los Angeles (elenco sale a breve su nexodigital.it). RITE HERE RITE NOW coinvolgerà completamente gli spettatori nel melodramma in technicolor del famoso rituale dal vivo che ha contribuito al successo della più importante band di “rock teatrale” svedese, alla vincita del GRAMMY, alla conquista delle classifiche internazionali e a tour da headliner nelle arene di tutto il mondo.

RITE HERE RITE NOW è molto più di un semplice “film concerto”. Il primo lungometraggio dei GHOST aggiunge alle performance dal vivo delle due serate finali del RE-IMPERATOUR U.S.A. 2023 una storia narrativa che riprende i fili della trama della lunga serie di Chapters della band. Il risultato è una miscela fantasmagorica assolutamente unica: le interpretazioni dei brani preferiti di tutti e cinque gli album dei GHOST, oltre a “Mary On A Cross”, si intrecciano con il debutto sul grande schermo di alcuni volti familiari alle legioni di fan della band, che interagiscono dietro le quinte con Papa Emeritus IV nel momento in cui il suo futuro e il suo destino sono nelle mani del Ministero.

Un appuntamento perfetto sia per i fan che desiderano rivivere i ricordi più cari dello spettacolo dal vivo dei GHOST, sia per i curiosi ancora “non iniziati”. RITE HERE RITE NOW invita gli spettatori a posare i telefoni e a vivere il momento – mentre l’ombra dell’incertezza incombe – completamente incantati e in preda a questo ritratto cinematografico dei GHOST, roboante ma assolutamente intimo.

Tobias Forge ha spiegato: “Più di dieci anni fa, quando i GHOST hanno firmato per Loma Vista, Tom Whalley (proprietario e CEO) ha chiesto quale fosse la storia della band. Riteneva che raccontare una storia fosse fondamentale per coinvolgere nuovi fan. Risposi che, poiché eravamo una nuova “baby band” e soprattutto una baby band ANONYMOUS non c’era una storia convincente da raccontare. Non ancora, comunque. Ma gli ho detto che se voleva una storia, potevo inventarne una. Questo film è il frutto di quella conversazione”.

Il regista Alex Ross Perry ha dichiarato: “Collaborare con Tobias per espandere la saga di GHOST in un lungometraggio è stato un vero piacere. Questo film ci ha permesso di ispirarci a tutto, dall’horror muto a La grande truffa del rock n’ roll, da Ralph Bakshi a KISS Alive II. Le influenze sono state molte, ma soprattutto l’obiettivo finale era quello di realizzare una festa unica nel suo genere non solo per i fan di GHOST, ma per tutti gli amanti dell’alchimia cinematografica tra spettacolo rock e delizie spettrali”.

La colonna sonora originale del film sarà pubblicata in tutto il mondo il 26 luglio da Loma Vista Recordings / Universal Music e include la versione live di “Absolution,” filmata durante i leggendari concerti al Forum di Los Angeles. Sarà disponibile in tutti i formati (digitale, CD, 2xLP).

RITE HERE RITE NOW è diretto da Tobias Forge e Alex Ross Perry dei GHOST ed è prodotto dalla Popecorn Cinematic Pictures. Tra i produttori figurano Kristen Mulderig, Rick Sales, Craig Butta e Jonas Åkerlund.