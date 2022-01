FRANCESCO BIANCONI: il secondo album “Accade” è un omaggio a grandi cantautori e interpreti della canzone italiana

Dopo quasi due anni dal primo album solista “Forever”, e dopo il tour che l’ha tenuto impegnato l’estate scorsa, Francesco Bianconi ritorna con il suo secondo lavoro dal titolo “Francesco Bianconi Accade”, in uscita venerdì 28 gennaio per BMG e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Prossimamente anche nell’edizione esclusiva vinile.

Dieci brani ispirati dal gusto, dall’empatia, dalla storia e dalla curiosità musicale di Bianconi che ha reso omaggio a grandi cantautori e interpreti della canzone italiana come Francesco Guccini (Ti ricordi quei giorni), Federico Fiumani (L’odore delle Rose), Ornella Vanoni (Domani è un altro giorno), Luigi Tenco (Quello che conta), Claudio Lolli (Michel, in duetto con Lucio Corsi), Mario Venuti (I capolavori di Beethoven) e ai suoi brani scritti per altri come Paola Turci (Io sono), Irene Grandi (Bruci la città e la Cometa di Halley) fino ad un divertissement d’autore del brano “Playa” primo singolo estratto dall’album, qui nella versione inedita in duetto con l’autrice e interprete Claudia Judith Naum in arte Baby K.

In primavera, ad aprile, sarà la volta di un nuovo EP di inediti e cover che segnerà il debutto del cantautore italiano sul mercato francese. Un progetto firmato insieme alla compositrice e cantante francese Clio (stella nascente della musica d’autore d’oltralpe) che comprende due nuovi brani scritti rispettivamente dai due autori e due brani storici del repertorio pop italiano e francese, interpretati a due voci da entrambi gli artisti. Il singolo che anticiperà questo nuovo lavoro sarà “Ciao” un brano dalla profonda melodia, sostenuto da un testo sorprendente, da grandi aperture di archi in quel perfetto “stile Bianconi” che alterna in modo assolutamente unico e originale i volti cupi e gioiosi dell’amore e della coscienza.

Nel prossimo mese di maggio (compatibilmente con l’emergenza sanitaria del Paese) prenderà poi il via la stagione di concerti (suo grande primo amore) che vedranno “Francesco Bianconi & La Sua Stupefacente Band” in tour nei più importanti teatri italiani. Sarà l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato. Le date e l’apertura delle biglietterie verranno comunicate successivamente.

Nel corso dell’anno verranno pubblicati poi alcuni singoli inediti con la partecipazione di featuring inaspettati, a sancire ancora una volta l’estrema fertilità e generosità artistica di Bianconi. Infine, questi dodici mesi intensi si chiuderanno con la pubblicazione in Francia di “Forever” il primo progetto da solista con il quale l’artista ha raccolto grande consenso di pubblico e critica nel nostro paese nella stagione 2020/2021 e che oggi si appresta ad essere conosciuto ed apprezzato anche nella terra degli chansonnier.