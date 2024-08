FONTAINES D.C.: è uscito l’atteso quarto album “Romance”

Esce oggi via XL Recordings “ROMANCE” l’attesissimo quarto album dei Fontaines D.C. anticipato dal quarto brano estratto “In The Modern World”.

Il cantante Grian Chatten ha scritto il testo durante un “inspiegabile” periodo di 10 giorni da solo a Los Angeles all’inizio del 2023, mentre si riprendeva dal tour. A suo dire, è probabilmente il suo brano preferito. La lussureggiante e languida Los Angeles di Lana Del Rey è presente, così come il glamour decadente delle colonne sonore della vecchia Hollywood e di film come Sunset Boulevard, interpretato da Gloria Swanson.

In The Modern World

‘In The Modern World’ sono i Fontaines D.C. al loro massimo cinematografico: costruito attorno all’immagine di una coppia immaginaria che si ritrova insieme in mezzo all’armageddon, abbracciando un mondo fantastico alimentato dalla negazione e dal romanticismo.

Il video di accompagnamento vede la band collaborare ancora con la filmmaker Luna Carmoon (Hoard, Shagbands, Nosebleed), che ha girato anche il video di “Here’s The Thing”. Con l’attore Ewan Mitchell, il video di Carmoon, altrettanto cinematografico, colloca “In The Modern World” nel teatro brutale, appassionato e feticista di un incontro di Car Jitsu.

Ad aprile i Fontaines D.C. hanno pubblicato il primo singolo del nuovo album, “Starburster”, riscuotendo un successo internazionale. Il singolo successivo e traccia finale dell’album, “Favourite”, è diventato uno dei preferiti dai fan dopo l’elettrizzante concerto da headliner a Glastonbury. Insieme al recente singolo “Here’s The Thing” e ora a “In The Modern World”, i fan possono farsi un’idea del suono del nuovo album.

ROMANCE

ROMANCE è l’album più ambizioso dei Fontaines D.C e le sue 11 tracce raccolgono le idee maturate tra i membri della band – Grian Chatten (voce), Carlos O’Connell (chitarra), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan (basso) e Tom Coll (batteria) – da quando hanno pubblicato Skinty Fia nel 2022. L’evoluzione sonora della band, che ha mostrato i denti nei primi dischi con una sensibilità punk antagonista, è un’ascesa verso break più grunge, elettronica distopica, percussioni hip-hop e texture sognanti alla Slowdive che potrebbero sorprendere i fan. I tocchi shoegaze emersi per la prima volta su Skinty Fia si dispiegano su ROMANCE come un livido porpora. Ma qualsiasi “estetica retrò”, come la descrive Chatten, viene lasciata alle spalle. Riflettendo sull’imminente uscita, Chatten dice: “In questo disco diciamo cose che volevamo dire da molto tempo. Non mi sento mai come se fosse finita, ma è bello sentirsi più leggeri“.

Recentemente, i Fontaines D.C. hanno annunciato il loro più grande spettacolo da headliner di sempre, un evento da 45.000 posti al Finsbury Park di Londra il 5 luglio, che vedrà la partecipazione di una line-up di amici e collaboratori, tra cui il trio hip hop di Belfast Kneecap e la rock band australiana Amyl and the Sniffers (e altri che saranno annunciati).

Per tutto il 2024 la band irlandese, nominata ai GRAMMY e vincitrice di un BRIT Award, viaggerà in Europa e Nord America e farà tappa in Italia per un’unica data già sold-out il 04 novembre all’Alcatraz di Milano.