FONTAINES D.C. + Sprints: le foto e la scaletta del concerto al Zitadelle festival di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo



La fortezza medievale della Zitadelle Spandau è stata il suggestivo scenario di una serata memorabile che ha visto protagonisti due tra i nomi più forti della scena musicale irlandese: gli acclamati Fontaines D.C., in tour per presentare il nuovo album Romance, e i rampanti Srints, che hanno scaldato il pubblico con un set breve ma potente.

Ad aprire la serata, gli Sprints, band dublinese guidata dalla carismatica Karla Chubb, hanno dato vita a una performance tirata, viscerale, che ha messo in luce il loro potenziale. Brani dal prossimo album All That Is Over, in uscita il 26 settembre, si sono alternati a pezzi già noti, il tutto con una carica post-punk cruda e contagiosa.

Alle 20:00 in punto, i Fontaines D.C. sono saliti sul palco. La band ha proposto una scaletta che ha attraversato tutta la loro produzione, con un equilibrio perfetto tra i classici amati dai fan e le tracce più recenti e sperimentali tratte da Romance. La voce di Grian Chatten, teatrale e incalzante, ha guidato la narrazione musicale con magnetismo e distacco emotivo, mentre le chitarre hanno costruito gli abituali muri sonori densi e ipnotici. La band di Dublino ha creato un’atmosfera vibrante, quasi mistica, resa ancora più intensa dall’ambientazione storica.

I Fontaines D.C. hanno dimostrato ancora una volta che la band è in stato di grazia e giustamente viene considerata tra i top act mondiali. Capaci di suonare con ferocia e delicatezza, rabbia e poesia, hanno oﬀerto uno show ricco di dinamiche e profondità. Gli Sprints, nel frattempo, si sono confermati una delle band da tenere d’occhio in Europa.

Fontaines D.C.: la scaletta del concerto a Berlino

INTRO Starburster / In Heaven (Lady in the Radiator Song) Here’s the Thing Jackie Down the Line Boys in the Better Land Televised Mind Roman Holiday It’s Amazing to Be Young Big Shot Death Kink A Hero’s Death Before You I Just Forget Motorcycle Boy Big Hurricane Laughter Horseness Is the Whatness Nabokov Bug Desire Favourite

BIS