FONTAINES D.C. + Sprints: le foto e la scaletta del concerto al Zitadelle festival di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo
La fortezza medievale della Zitadelle Spandau è stata il suggestivo scenario di una serata memorabile che ha visto protagonisti due tra i nomi più forti della scena musicale irlandese: gli acclamati Fontaines D.C., in tour per presentare il nuovo album Romance, e i rampanti Srints, che hanno scaldato il pubblico con un set breve ma potente.
Ad aprire la serata, gli Sprints, band dublinese guidata dalla carismatica Karla Chubb, hanno dato vita a una performance tirata, viscerale, che ha messo in luce il loro potenziale. Brani dal prossimo album All That Is Over, in uscita il 26 settembre, si sono alternati a pezzi già noti, il tutto con una carica post-punk cruda e contagiosa.
Alle 20:00 in punto, i Fontaines D.C. sono saliti sul palco. La band ha proposto una scaletta che ha attraversato tutta la loro produzione, con un equilibrio perfetto tra i classici amati dai fan e le tracce più recenti e sperimentali tratte da Romance. La voce di Grian Chatten, teatrale e incalzante, ha guidato la narrazione musicale con magnetismo e distacco emotivo, mentre le chitarre hanno costruito gli abituali muri sonori densi e ipnotici. La band di Dublino ha creato un’atmosfera vibrante, quasi mistica, resa ancora più intensa dall’ambientazione storica.
I Fontaines D.C. hanno dimostrato ancora una volta che la band è in stato di grazia e giustamente viene considerata tra i top act mondiali. Capaci di suonare con ferocia e delicatezza, rabbia e poesia, hanno oﬀerto uno show ricco di dinamiche e profondità. Gli Sprints, nel frattempo, si sono confermati una delle band da tenere d’occhio in Europa.
Clicca qui per vedere le foto dei Fontaines DC a Berlino o sfoglia la gallery qui sotto
Fontaines D.C.: la scaletta del concerto a Berlino
- INTRO Starburster / In Heaven (Lady in the Radiator Song)
- Here’s the Thing
- Jackie Down the Line
- Boys in the Better Land
- Televised Mind
- Roman Holiday
- It’s Amazing to Be Young
- Big Shot
- Death Kink
- A Hero’s Death
- Before You I Just Forget
- Motorcycle Boy
- Big
- Hurricane Laughter
- Horseness Is the Whatness
- Nabokov
- Bug
- Desire
- Favourite
BIS
- Romance
- In the Modern World
- I Love You
- Starburster