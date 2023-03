Florence + The Machine: ascolta la cover di “Just A Girl” ispirata dalla serie tv YELLOWJACKETS

SHOWTIME ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione del drama nominato agli Emmy YELLOWJACKETS.

Il trailer della seconda stagione segna anche l’uscita del nuovo singolo dei Florence + The Machine “Just A Girl“, la cover dell’iconica canzone dei No Doubt del 1995. Il singolo è prodotto da Florence Welch e Mark Bowen degli IDLES.

La seconda stagione di YELLOWJACKETS debutterà on demand e in streaming a marzo per tutti gli abbonati a Paramount+. La prima stagione, che ha ottenuto un raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e ha ricevuto sette nomination agli Emmy, ha registrato una media di oltre 5 milioni di spettatori settimanali su tutte le piattaforme ed è stata la seconda serie più trasmessa in streaming nella storia di SHOWTIME. YELLOWJACKETS è prodotta per SHOWTIME dallo studio Entertainment One (eOne).

“Sono una grande fan di Yellowjackets e di quest’era musicale, e questa canzone in particolare ha avuto un grande impatto su di me quando sono cresciuta, sono entusiasta che mi sia stato chiesto di interpretarla in modo ‘profondamente inquietante’ per lo show“, ha detto Florence Welch a proposito di ‘Just A Girl’ e di YELLOWJACKETS. “Abbiamo cercato di aggiungere elementi horror a questa iconica canzone per adattarla al tono dello show. E come persona che ha avuto come primo amore musicale il pop punk e Gwen Stefani, è stato un lavoro da sogno”.

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), YELLOWJACKETS è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano i (non) fortunati sopravvissuti di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt’altro che finito. Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Di fronte all’acuirsi della fame e della paura, la tensione tra i nostri Yellowjackets non fa che aumentare. Le dure condizioni dell’inverno si intensificano di giorno in giorno e la psiche dei nostri sopravvissuti si deteriora altrettanto rapidamente. Minacciati dall’oscurità della natura selvaggia – e dai suoi ricordi ossessionanti nel presente – i nostri ex campioni saranno costretti a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano l’orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuno di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposti a sacrificare per rimanere vivi.