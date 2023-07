EXPLOSIONS IN THE SKY: esce il 15 settembre “End”, il nuovo album dopo 7 anni

Gli Explosions In The Sky hanno annunciato “End“, il loro primo album in sette anni, che sarà pubblicato il 15 settembre tramite Bella Union.

L’annuncio arriva insieme alla pubblicazione della traccia d’apertura dell’album, “Ten Billion People“, e poco dopo l’annuncio del The End Tour, un tour intercontinentale di 26 città che inizia a settembre.

L’enigmatico album è stato ispirato dall’oscurità, ma è diventato una riflessione rumorosa, drammatica e selvaggia sulla vita e sulla morte. “Il nostro punto di partenza era il concetto di una fine: la morte, o la fine di un’amicizia o di una relazione”, afferma la band. “Ogni canzone nasce da una storia o da un’idea che uno di noi ha avuto e che abbiamo tutti ampliato e reso un proprio mondo. Forse è nella nostra natura, ma abbiamo continuato a sentire che il titolo dell’album era aperto a molte più interpretazioni: la fine di una cosa o di un periodo può significare una sosta, ma può anche significare un inizio, e ciò che accade dopo che una cosa finisce potrebbe pallore in confronto a ciò che diventerà in seguito”.

Gli Explosions in the Sky sono diventati il punto di riferimento per una musica coraggiosa, emotiva e cinematografica. Sono cresciuti lentamente e organicamente dai modesti inizi a suonare in luoghi DIY discutibili fino ad aprire i concerti per Fugazi e Built To Spill e a diventare headliner di locali di fama mondiale come il Radio City Music Hall, il Royal Albert Hall, il Greek Theatre e la Sydney Opera House.

Con quasi 25 anni di carriera (con la stessa formazione per tutto il tempo), hanno ottenuto notevole successo critico e commerciale realizzando uno stile di musica particolarmente non commerciale, avendo venduto quasi due milioni di album in tutto il mondo e realizzato le colonne sonore di cinque importanti film fino ad oggi.

“End” segna il settimo, ma non l’ultimo, album in studio della band.