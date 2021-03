DINOSAUR JR.: esce il 23 aprile il nuovo album ‘Sweep It Into Space’

I Dinosaur Jr. tornano con il nuovo album ‘Sweep It Into Space’, in uscita il 23 aprile per Jagjaguwar e anticipato dal singolo ‘I Ran Away’.

‘Sweep It Into Space’ arriva a 5 anni di distanza dall’ultimo ‘Give a Glimpse of What Yer Not’, continuando a percorrere la favolosa onda che ha contraddistinto la seconda parte della carriera della celebre band di Amherst, Massachussets.

Il nuovo ‘Sweep It Into Space‘ è stato registrato presso i Bisquiteen Studio di Amherst tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il disco sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola. Alla session di registrazione ha preso parte anche Kurt Vile, presente come co-produttore del disco insieme a J Mascis e chitarrista aggiunto sul primo estratto e singolo ‘I Ran Away’.

Come da prassi non potevano mancare all’appello Lou Barlow al basso, qui presente anche ai cori e con un paio di brani scritti e cantati da lui, e Murph con il suo inimitabile stille alla batteria.



‘Sweep It Into Space’ è Dinosaur Jr. al 100%, un sound che non deluderà i fan di vecchia data e i nuovi adepti e che ancora una volta ci ricorda quanto importante sia stata e sia ancora oggi questa band all’interno della scena rock internazionale.



DINOSAUR JR. – ‘Sweep It Into Space’ – tracklist:

01 I Ain’t

02 I Met the Stones

03 To Be Waiting

04 I Ran Away

05 Garden

06 Hide Another Round

07 And Me

08 I Expect It Always

09 Take It Back

10 N Say

11 Walking to You

12 You Wonder



photo credit Cara Totman