KURT VILE AND THE VIOLATORS: quest’estate in concerto a Torino e Prato

“L’inestinguibile hitmaker di Philly”, come ama scherzosamente definirsi lui stesso, tornerà presto in Italia per presentare dal vivo (watch my moves), il nono album della sua brillante carriera musicale, uscito ad aprile 2022 sull’etichetta Verve, nota per essere la casa discografica di alcuni dei più grandi jazzisti della storia

30 giugno 2023 Torino sPAZIO 211 Open Air

01 luglio 2023 Prato OFF Tune Festival

Nel suo ultimo album, (watch my moves), Vile indirizza i suoi talenti come cantante, cantautore, polistrumentista e produttore in direzioni inaspettate, e il risultato è un album vibrante ma meditativo, sostenuto dal fascino rilassato e dallo spirito curioso di Vile.