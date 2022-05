DIANA ROSS insieme ai TAME IMPALA nella canzone “Turn Up the Sunshine”

Diana Ross ft. Tame Impala pubblicano il nuovo singolo “Turn Up The Sunshine“, gioioso e coinvolgente, tratto da Minions 2: come Gru diventa cattivissimo (Minions: The Rise of Gru) prodotto da Jack Antonoff, vincitore del Grammy 2022 come “Producer of the Year”. Questa collaborazione unica per “Turn Up The Sunshine” è una combinazione vincente, che delizia gli appassionati di musica di tutto il mondo. Il singolo segue l’uscita del nuovo album di Ms. Ross “Thank You“, pubblicato lo scorso anno da Decca Records.

Questo è il primo singolo della colonna sonora originale realizzata per “Minions 2: come Gru diventa cattivissimo” (Minions: The Rise of Gru), il nuovo cartone animato in uscita il 18 agosto nelle sale cinematografiche italiane.

Ambientato negli anni ’70, il film racconta la storia di come Gru, il più grande supercattivo del mondo, ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions, formando la squadra più spregevole del cinema e affrontando la più inarrestabile forza criminale mai riunita.

La colonna sonora celebra una serie di classici del funk, della disco e del soul, con versioni inedite di alcuni dei più grandi successi degli anni Settanta realizzati da alcuni dei più brillanti talenti di oggi. Dalla nuova rivisitazione di St. Vincent della hit Funkytown dei Lipps Inc del 1979 e dall’interpretazione di H.E.R. del successo di Sly and The Family Stone del 1967 Dance to the Music, alla versione di Bleachers del brano Instant Karma! di John Lennon del 1970 e all’interpretazione di Phoebe Bridgers del singolo Goodbye To Love dei Carpenters del 1972, ogni brano è stato reimmaginato da ciascun artista con risultati geniali. E naturalmente gli stessi Minions sono tra i protagonisti dell’album, con la loro particolare interpretazione di un classico degli anni ’70, Cecilia, di Simon & Garfunkel.

La colonna sonora originale di “Minions 2: come Gru diventa cattivissimo” (Minions: The Rise of Gru) sarà disponibile in CD, LP e Digitale a partire dall’1 luglio 2022 su etichetta Decca Records.

Tracklisting:

Turn Up The Sunshine – Diana Ross ft. Tame Impala

Shining Star – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975)

Funkytown – St. Vincent (Lipps Inc in 1979)

Hollywood Swinging – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974)

Desafinado – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959)

Bang Bang – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966)

Fly Like an Eagle – Thundercat (Steve Miller Band 1976)

Goodbye To Love – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972)

Instant Karma! – Bleachers (John Lennon 1970)

You’re No Good – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975)

Vehicle – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970)

Dance to the Music – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967)

Black Magic Woman – Tierra Whack (Santana 1970)

Cool – Verdine White

Born To Be Alive – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979)

Cecilia – The Minions (Simon & Garfunkel 1970)

Bang Bang – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966)

Kung Fu Suite – RZA

Minions: The Rise of Gru Score Suite – Heitor Pereira