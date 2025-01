CRADLE OF FILTH: esce il 21 marzo il quattordicesimo album “The Screaming Of The Valkyries”

I CRADLE OF FILTH, leggende del metal estremo nominate ai GRAMMY, sono entusiasti di annunciare il loro quattordicesimo album in studio, The Screaming Of The Valkyries, in uscita il 21 marzo 2025 per Napalm Records.

L’album è già disponibile in pre-order e rappresenta un mix perfetto tra il meglio del passato della band e nuove, audaci direzioni per il futuro.

I CRADLE OF FILTH sono una delle band più rispettate e iconiche della scena musicale – capaci di spaziare dalle profondità dell’underground metal estremo ai riflettori della cultura pop mainstream. Con il loro mix unico di pesantezza oscura, teatralità macabra e stile gotico, hanno aperto la strada a tantissimi artisti metal di oggi. Dopo l’uscita di Existence Is Futile nel 2021 (che ha raggiunto il #20 della Billboard 200 nella categoria Hard Rock), Dani Filth e compagni tornano con un nuovo lavoro destinato a lasciare il segno.

Da oggi puoi ascoltare il nuovo brano “To Live Deliciously”, un vero e proprio inno per questa nuova era. La canzone colpisce con la sua energia, costruita intorno ad un ritornello provocatorio, che si intreccia tra aggressività, atmosfera e melodia, lasciando senza fiato.

Ecco cosa ha detto Dani Filth, indiscusso Maestro di Cerimonie dei CRADLE OF FILTH, sul brano: “È una celebrazione della vita. Del lasciarsi andare senza i limiti imposti dalla religione, dalla moda o dalle regole dello stato. Libero da sensi di colpa e costrizioni. Come dovrebbe essere per natura. Si potrebbe leggere come un manifesto edonistico, ma in senso positivo, finché non danneggia o fa soffrire qualcun altro. In fondo, si tratta di godersi il semplice fatto di ‘essere’: essere vivi, essere liberi, qui e ora.”

Nel nuovo album The Screaming Of The Valkyries, lo scream inconfondibile e il growl inimitabile di Dani Filth si mescolano alla perfezione con gli attacchi delle chitarre gemelle, gli arrangiamenti sinfonici ed una sezione ritmica esplosiva. La formazione è da brividi: il batterista Martin “Marthus” Skaroupka, il bassista Daniel Firth, i chitarristi Marek “Ashok” Smerda e Donny Burbage, e la tastierista/cantante Zoe Federoff.

L’album parte col botto grazie a “To Live Deliciously”, un brano potente e diretto, seguito da “Demagoguery”, che mescola bellezza oscura, blast beat e un groove assassino che solo i Cradle sanno creare. Lungo tutto l’album si sente l’influenza di classici come Dusk And Her Embrace e Cruelty And The Beast, unita al sound più recente e galoppante di Hammer Of The Witches e Existence Is Futile. Qua e là si intravedono richiami al metal delle origini, che si fondono con un death ‘n’ roll sfacciato e travolgente.

“White Hellebore” è i Cradle al massimo della loro essenza: diretto, oscuro e cattivo, unisce l’heavy metal tradizionale, la furia thrash e momenti di gotico operistico senza perdere mai un colpo. “Non Omnis Moriar” (“Non morirò del tutto”) è forse uno dei brani più malinconici mai scritti dalla band, un pezzo che ricorda Paradise Lost o Anathema, ma filtrato attraverso la lente oscura dei Cradle. “You Are My Nautilus” è praticamente la canzone più cupa che avrebbero mai potuto scrivere gli Iron Maiden, un pezzo epico, raccontato con chitarre duellanti. E poi c’è “Ex Sanguine Draculae”, che riprende l’atmosfera dell’era Dusk ma con colori e sfumature nuove ed intriganti.

The Screaming of the Valkyries è stato prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Scott Atkins ai Grindstone Studios, nel Suffolk, e segna l’inizio di una nuova era per i CRADLE OF FILTH. Qui troverai melodie malinconiche, epiche, thrash oscuro e un’apocalittica angoscia esistenziale, il tutto condito da un pizzico di follia sfrenata.

The Screaming Of The Valkyries è una lettera d’amore sanguinosa e gotica per i fan storici dei CRADLE OF FILTH, ma anche la porta perfetta per chi vuole entrare nel loro mondo e lasciarsi travolgere dal massacro sonoro.