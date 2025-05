Clinamena: Tra musica e Filosofia

Il nuovo singolo di Clinamena è My Shadow, un brano dal “tocco pesante” nato dalla necessità di sperimentare dell’artista, attento a fondere il classico spirito di “Helter Skelter” con un’interpretazione moderna e innovativa. La sua voce profonda e l’intensa offrono un’esperienza musicale che invita l’ascoltatore a intraprendere un viaggio interiore nella propria parte oscura.

Clinamena ci propone un enigma sospeso, una riflessione su quanto davvero conosciamo la nostra parte buia. Le sua canzoni ci pone davanti alla domanda: siamo in grado di distinguere tra la luce e l’ombra dentro di noi? La risposta, come suggerisce l’artista, non è sempre chiara. Anzi, probabilmente una risposta non c’è.

Musicalmente, Clinamena (Giovanni Massaro) segue la scia del suo ultimo EP “Lost”, ma con una particolarità: se i brani di “Lost” raccontano la storia di una protagonista che affronta le sue ombre, in “Shadow” il protagonista è l’ascoltatore stesso. Le canzoni di Clinamena nascono dalla semplicità di una chitarra e una voce, un approccio primordial che sottolinea la base cantautorale del suo lavoro.

Clinamena è un’artista che invita gli ascoltatori a esplorare le profondità del loro essere attraverso una musica che è tanto intensa quanto riflessiva. Pensiamo poi al nome d’arte che si è scelto: Clinamena, un nome carico di significato che trae ispirazione dalla filosofia atomista di Democrito, ripresa da Lucrezio, secondo la quale ogni cosa nasce per caso. Questa idea riflette la visione dell’artista che vede la musica come un prodotto del caso, un evento fortuito che si manifesta in modo naturale.

Il singolo “My Shadow” è un lavoro di co-produzione con “The Leaf e la sua indipendenza nella produzione consente a Clinamena di mantenere una coerenza artistica e una genuinità che nel panorama musicale odierno rischia spesso di andare perduta.

Ascoltando “My Shadow” e altri brani precedenti, ci arriva nitida l’impronta oscura e meditativa dell’artista, ma qualcosa sta davvero per cambiare. Clinamena sta infatti per rilasciare un nuovo singolo che promette di essere un messaggio di amore e gioia. Questo nuovo brano rappresenta, forse involontariamente, la sua rinascita musicale e personale: un simbolo di speranza e positività.

Affacciandoci al presente con speranza e fiducia nel domani, siamo curiosi di sentire questa nuova fase già iniziata da parte del cantautore che, con My Shadow”, per la prima volta appare nella copertina di un suo singolo. Il suo volto è stato catturato dalla fotografa Silvana Fico, uno scatto che esprime momenti di sofferenza e introspezione, riflettendo perfettamente l’atmosfera delle sue canzoni. Ma ora il volto di Giovanni Massaro c’è e questo aspetto visivo completa l’esperienza emotiva che l’artista ci offre.

Buon ascolto, in attesa di porci tutte quelle domande alle quali è dopotutto meglio non avere risposta.

