CALCUTTA: esce il 20 ottobre il nuovo album “Relax”

RELAX è il titolo del nuovo disco di Calcutta che uscirà venerdì 20 ottobre per Bomba Dischi/Sony Music, da oggi disponibile in preorder e presave.

Per la prima volta l’album sarà distribuito anche sul mercato francese per Bomba Dischi/Columbia Records (Sony Music France).

La sua ultima apparizione discografica risale al 2018, ma in questi cinque anni di silenzio il cantautore di Latina ha comunque lasciato qua e là sue tracce nel mondo della musica italiana con diverse collaborazioni in qualità di autore ed alcune partecipazioni speciali. Dopo aver annunciato a Maggio 2023 il tour nei palazzetti andato sold out in pochissimi giorni, abbiamo finalmente anche una data di uscita del suo nuovo lavoro. Il 20 ottobre vedrà la luce il disco che suonerà in concerto tra Novembre e Dicembre assieme ad altre perle del suo repertorio.

L’attesa è ormai terminata. Per ulteriori dettagli ci sarà da aspettare l’uscita dell’album. Senza fretta. Con calma. Relax.

30 novembre 2023 Mantova, Pala Unical – SOLD OUT

02 dicembre 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

03 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

07 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

08 dicembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

10 dicembre 2023 Bari, Palaflorio – SOLD OUT

12 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

14 dicembre 2023 Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

16 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour – SOLD OUT

18 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

19 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Il suo disco “Mainstream” uscito nel 2015 ha sparigliato generi, appartenenze e definizioni, conquistando il doppio disco di platino. Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente. Merito delle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante. Un successo testimoniato anche dal triplo platino raggiunto da “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sulle piattaforme di streaming. A fine 2017 Calcutta si è riaffacciato sulle scene con “Orgasmo” una nuova canzone che ha confermato la sua vena creativa raggiungendo il disco di platino. A inizio febbraio è stata la volta di “Pesto” (doppio platino) che ha ulteriormente rinvigorito entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il nuovo disco. Si intitola “Evergreen” (platino) ed è anticipato dal terzo singolo “Paracetamolo” (doppio platino). Un Pop stralunato dal retrogusto psichedelico e dal doppio principio attivo, agisce rapidamente prima con un riff di chitarra che si incolla alle orecchie, poi con il ritornello “sento il cuore a mille” lanciato verso l’infinito.