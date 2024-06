CALCUTTA conquista l’Europa: le foto del concerto di Londra

È partito con il sold out di giovedì 6 giugno da Barcellona il Relax Tour Europeo 2024 di Calcutta, con seconda tappa nel Regno Unito il 09 giugno all’O2 Forum Kentish Town di Londra e quindi in Francia l’11 giugno, a L’Olympia di Parigi, accolto con un altro sold out. Il “Giro in Europa” si concluderà stasera in Svizzera, all’X-Tra di Zurigo.

Grande attesa anche per il “Relax tour” estivo, in partenza il 22 giugno allo stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, che vedrà Calcutta protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival.

A conferma del grande entusiasmo con cui il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco, il tour estivo ha già registrato il sold out delle date di Rock in Roma, Lucca Summer Festival, Villafranca di Verona, Cosenza e Palermo.

RELAX TOUR EUROPEO 2024:

06 giugno 2024 – Barcellona (Esp) – Razzmatazz – SOLD OUT

09 giugno 2024 – London (UK) – O2 Forum Kentish Town

11 giugno 2024 – Paris (FR) – L’Olympia – SOLD OUT

13 giugno 2024 – Zurich (CH) – X-TRA

RELAX TOUR ESTIVO 2024:

22 giugno 2024 – Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2024 – Servigliano (FM) – NoSound Fest

28 giugno 2024 – Bari – Locus Festival

30 giugno 2024 – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle – SOLD OUT

05 luglio 2024 – Alba (CN) – Collisioni Festival

07 luglio 2024 – Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea

11 luglio 2024 – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone – SOLD OUT

13 luglio 2024 – Villafranca di Verona – Castello Scaligero – SOLD OUT

17 luglio 2024 – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024 – Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024 – Cosenza – Be Alternative Festival – SOLD OUT

25 luglio 2024 – Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – SOLD OUT

28 luglio 2024 – Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi

