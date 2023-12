CALCUTTA: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Il successo del Relax Tour di Calcutta è arrivato ieri sera 16 dicembre, al PalaAlpitour di Torino facendo registrare, come in ogni data di questo tour indoor, il sold out.

Calcutta negli anni ha pubblicato dischi che in poco tempo, hanno conquistato il consenso di un pubblico trasversale. Dai brani diventati virali sui social, alle collaborazioni con tanti altri artisti sia come autore che come featuring, la musica del cantautore non si è mai fermata durante questi anni di assenza dalle scene.

Relax Tour segna il grande ritorno di Calcutta sulla scena live italiana: un progetto che per la prima volta vede la co-produzione tra DNA concerti e Live Nation.

Clicca qui per vedere le foto di Calcutta in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Calcutta: la scaletta del concerto di Torino

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche

Oroscopo

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti