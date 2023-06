BRING ME THE HORIZON: il 15 settembre esce in digitale il nuovo album “POST HUMAN: NeX GEn”

Il 15 settembre uscirà in digitale “POST HUMAN: NeX GEn” (Sony/RCA), il nuovo album dei BRING ME THE HORIZON, il secondo dei 4 capitoli previsti per il concept “Post Human”, dopo il primo disco uscito nel 2020 “Post Human: Survival Horror”, #1 in UK (POST HUMAN: NeX GEn (lnk.to)).

La rock band multiplatino, plurinominata ai Grammy Awards, ha annunciato la data di uscita al Download Festival – dove si è esibita come headliner davanti a 100 mila persone – coinvolgendo i fan in una sorta di caccia al tesoro che terminava con un rituale nella Chiesa di Genxsis all’interno dell’area del festival.

L’album è stato anticipato dai brani “LosT”, “AmEN!”, “DiE4u“ e “Strangers“, che hanno già totalizzato oltre 200 milioni di stream.

I Bring Me The Horizon sono il cantante Oli Sykes, il chitarrista Lee Malia, il bassista Matt Kean, il batterista Mat Nicholls e il tastierista Jordan Fish.

Stabili fra i 500 artisti più ascoltati su Spotify a livello mondiale, con diverse nomination ai Brit e ai Grammy Awards, il quintetto multiplatino Bring Me The Horizon è una delle rock band di maggior successo della Gran Bretagna. Hanno venduto ad oggi più di 5 milioni di album nel mondo, totalizzato più di 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube, e registrato sold-out in più di 50 paesi.

Nel 2019 il gruppo ha pubblicato il sesto album in studio certificato oro, “amo”, che ha debuttato al #1 in 17 mercati, è stato nominato “uno degli album più attesi del 2019” da Billboard, e ha anche fatto guadagnare alla band la seconda nomination ai Grammy, per il miglior album rock, dopo il singolo “Mantra” nominato nel 2018 come migliore canzone rock.

Nel 2020 hanno dato il via al capitolo “Post Human” con l’uscita del primo dei quattro EP, acclamato dalla critica. Il 2022 li ha visti apparire ai BRIT Awards dove si sono esibiti insieme a Ed Sheeran in “Bad Habits”. Hanno ricevuto la prima nomination ai BRIT Award per il miglior gruppo nel 2021.