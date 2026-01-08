Connect with us

Concorsi

Padova: vinci i biglietti omaggio per i concerti di NOMADI e PFM – PREMIATA FORNERIA MARCONI

Due pilastri assoluti della musica italiana arrivano a Padova per un fine settimana che profuma di storia, canzoni senza tempo e passione dal vivo. Nomadi e Premiata Forneria Marconi saranno protagonisti al Gran Teatro Geox con due concerti imperdibili, venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026.

Per partecipare al concorso e vincere una della coppie di biglietti omaggio in palio compila il form qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

    Nome e Cognome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Il tuo telefono

    Scegli una o più date

    Un’occasione unica per attraversare decenni di musica dal vivo, tra inni generazionali e raffinate architetture progressive. Rockon.it mette in palio biglietti omaggio: partecipa al concorso e preparati a vivere due serate che hanno fatto – e continuano a fare – la storia della musica italiana.

    NOMADI

    Venerdì 16 Gennaio 2026 – PADOVA – Gran Teatro Geox

    Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/aObvyY

    I Nomadi sono gruppo musicale italiano nato nel 1963 all’interno del movimento beat italiano. Attualmente il gruppo è composto da Beppe Carletti (tastiere e fisarmonica), Cico Falzone (chitarra), Daniele Campani (batteria), Massimo Vecchi (voce e basso), Srgio Reggioli (violino e voce) e Yuri Cilloni (voce). Il gruppo ha debuttato ufficialmente nel 1965, dopo anni di esibizioni nelle balere italiane, con i singoli Donna, La Prima Donna e Giorni Tristi ma raggiungono la fama in seguito all’incontro con Francesco Guccini con cui i Nomadi collaboreranno per il brano Dio è Morto che li ha resi celebri in tutto il paese. La fama dei Nomadi è aumentata ancora di più con Come Potete Giudicar del 1966 e con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1971 con Non Dimenticarti Di Me insieme a Mal. Tra i brani più famosi dei Nomadi possiamo trovare Io Vagabondo (Che non sono altro), Io Voglio Vivere, Crescerai, Canzone per un’amica, Soldato e Qui.

    PREMIATA FORNERIA MARCONI

    Sabato 17 Gennaio 2026 – PADOVA – Gran Teatro Geox

    Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/ra9kVD

    Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni suo concerto è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il nuovo tour “Doppia traccia” coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band più famosa d’Italia. Ogni concerto infatti sarà diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I” e “La carrozza di Hans”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

    Info > https://zedlive.com/

