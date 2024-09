IMAGINE DRAGONS: a giugno 2025 due concerti a Padova e Napoli

Gli Imagine Dragons arrivano in Italia con due attesissime date negli stadi italiani nel 2025, mercoledì 18 giugno 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e sabato 21 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La band di Las Vegas che continua a infrangere i record è pronta a fare il proprio grande ritorno in Italia, dopo la splendida data al Circo Massimo di Roma del 2023, che si è colorato di 70 mila fan accorsi da ogni parte del paese, registrando il record di presenze della scorsa stagione nella celebre location della Capitale.

IMAGINE DRAGONS

Mercoledì 18 Giugno 2025 – PADOVA

Stadio EUGANEO



Sabato 21 Giugno 2025 – NAPOLI

Stadio DIEGO ARMANDO MARADONA

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZbMezD

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/imagine

Prevendita MyLiveNation dalle 10.00 di giovedì 12 settembre

Vendita generale dalle 10.00 di venerdì 13 settembre

Gli IMAGINE DRAGONS – hitmaker assoluti che vantano 48 dischi di Platino e 5 Oro solo in Italia, oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, una vittoria ai Grammy Awards, nonché numerose posizioni al #1 nelle chart Billboard e nelle classifiche radio – il 28 giugno hanno pubblicato il loro attesissimo album “LOOM“, anticipato dal nuovo singolo “NICE TO MEET YOU”.

“NICE TO MEET YOU” è un brano funk-pop è un’allegra narrazione delle manie e della bellezza che compaiono nelle fasi iniziali di una relazione. La band ha anche pubblicato il video musicale che accompagna il brano, diretto da Matt Eastin, collaboratore di lunga data della band. Ambientato nell’atmosfera nostalgica di un bar retrò, il video cattura il magnetico primo incontro (o forse no?) tra il cantante Dan Reynolds e la sua nuova ragazza.

LOOM

Il sesto progetto della band, “LOOM“, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sé, nonché il loro miglior lavoro ad oggi. Il disco è stato prodotto interamente dagli IMAGINE DRAGONS e dai loro collaboratori di lunga data Mattman e Robin, con cui hanno saputo trovare un bilanciamento perfetto tra i suoni classici e originari del gruppo e sonorità fresche, nuove e che li hanno resi felici in studio di registrazione.

In una recente intervista concessa a Forbes, Dan Reynolds ha commentato: “ogni album per me è un riflesso della mia vita, qualunque periodo io stia affrontando. Ci sono giorni in cui sono magari nostalgico, triste o felice o giubilante o arrabbiato. Penso che i brani riflettano tutto ciò. E cerchiamo sempre di mettere insieme il progetto in una maniera che riassuma tutto il lavoro. Questo disco parla di relazioni: la fine, l’inizio, lo sviluppo di esse. Ecco perché lo abbiamo intitolato LOOM (in italiano “incombere”). Se qualcosa incombe non è necessariamente qualcosa di negativo, può incombere una cosa buona o una cosa cattiva. La cover illustra l’alba o il tramonto, senza sapere se raffiguri l’inizio o la fine di qualcosa”.

Con l’uscita del disco la band si è ’imbarcata anche nel loro più grande tour in Nord America iniziato il 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.

IMAGINE DRAGONS

Mercoledì 18 Giugno 2025 – PADOVA

Stadio EUGANEO



Sabato 21 Giugno 2025 – NAPOLI

Stadio DIEGO ARMANDO MARADONA

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZbMezD

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/imagine