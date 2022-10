BRIT FLOYD: vinci i biglietti per i concerti di Montecatini e Padova

The Dark Side of the Moon, The Wall e altro ancora…. Brit Floyd, “The World’s Greatest Pink Floyd Show” torna su 6 palchi italiani per presentare la nuovissima produzione.

BRIT FLOYD

31/10/2022 Teatro Arcimboldi MILANO

01/11/2022 Teatro Colesseo TORINO

02/11/2022 Nuovo Teatro Verdi – Montecatini – PT

05/11/2022 Gran Teatro Geox PADOVA

07/11/2022 Teatro Rossetti TRIESTE

08/11/2022 Gran Teatro Morato BRESCIA

Biglietti a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/britfloyd

Molto più che una semplice tribute band dello storico gruppo inglese, i Brit Floyd rappresentano per molti il più grande spettacolo live al mondo che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd, portano dal vivo “un viaggio emozionale coerente e perfetto nell’universo dei Pink Floyd. I dettagli sono minuziosi dalle musiche alle luci: tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco”.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, i Brit Floyd si sono esibiti in oltre 1000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold out in Europa, Nord e Sud America e Medio Oriente. I loro show sono stati ospitati in alcuni dei luoghi più iconici al mondo tra cui la prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, lo storico Greek Theatre di Los Angeles e il Radio City Music Hall di New York.