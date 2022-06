BALATON Sound 2022: vinci una coppia di abbonamenti per il festival al Lago Balaton

Il Balaton Sound 2022 festeggia il suo ritorno con una line-up mai vista fino ad ora, con leggendari DJ, i piú influenti artisti della scena elettronica e gli attesi DJ italiani, ma di fama mondiale

Manca poco piú di un mese per l’inizio del Balaton Sound, il Beach Festival di musica elettronica più grande di tutta Europa. Nella line-up troviamo la creme de la creme dei DJ internazionali, tra cui Martin Garrix, Alesso, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk, Nervo, Paul Kalkbrenner, Marshmello, Richie Hawtin, Sven Väth, Lost Frequencies, Chris Liebing e tantissimi altri.

BALATON 2022

29 Giugno – 2 Luglio 2022,

Zamárdi, Lago Balaton (H) – balatonsound.com/it/

Nella line up il made in Italy della musica elettronica, il DJ techno e producer inglese Jamie Jones si esibirà con Joseph Capriati, punto di riferimento nei circuiti di club e festival internazionali. Il palco techno avrà un tocco di Girl Power italiano, la headliner del B Stage il 30 Giugno sarà Deborah De Luca, una delle più importanti esponenti della techno a livello mondiale. Il 2 Luglio sarà il turno di Giorgia Angiulli, mentre il 1° luglio toccherà al live dalle tigri siciliane, Giolì & Assia. Non possono mancare i DJ italiani eccellenti, l’enfant prodige Ilario Alicante e il trio house Meduza si esibiranno sul Elrow Stage! il palco più pazzo d’Europa.

Il Balaton Sound 2022 vanta anche una delle più eccitanti esperienze VIP dei festival d’Europa. La nuova area l’ELROW VIP, mood esotico e una vista proprio sull’Elrow Stage. Per chi vuole rilassarsi e godersi il sole, anche il VIP SHORE atmosfera rilassante e le feste in piscina immerse nel lusso. Le aree VIP soddisferanno ogni esigenza, dai massaggi e una lounge make-up fino a drink freschi all’entrata, insieme a party esclusivi e show a sorpresa da non perdere.

L‘area campeggio del festival offre numerose opzioni di camping e glamping (dotati di servizi eccellenti), come il meraviglioso Beach Camping direttamente sulle sponde del lago. Per raggiungere comodamente il festival, che dista circa 100 km dalla capitale ungherese, sono disponibili bus navette e servizio Minivan privato sia dal centro che dall’aeroporto di Budapest. È possibile acquistare Pass da 4 e 3 giorni (rispettivamente a € 240 e € 215) o ticket giornalieri (€ 80).

