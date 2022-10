I COLDPLAY al cinema sabato 29 ottobre con “Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires”

I Coldplay annunciano un evento speciale in occasione dello spettacolare Tour Mondiale Music Of The Spheres dal vivo dallo Stadio River Plate di Buenos Aires. L’evento in contemporanea mondiale sarà proiettato in migliaia di cinema in più di 70 paesi del mondo.

In Italia Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires è in programma il 29 ottobre alle ore 16.30 e in replica alle ore 20.00.

L’evento offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di assistere all’acclamato concerto dal vivo dei Coldplay, che ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte di fan e critici: The Guardian l’ha definito “genuinamente sbalorditivo”, il New York Post ha parlato di “una serata da libri di storia” e il Glasgow Evening Times l’ha definito “il più grande spettacolo sulla Terra”.

L’evento vedrà la band eseguire i classici successi della sua carriera, tra cui Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe, in uno stadio pieno di luci, laser, fuochi d’artificio e braccialetti LED, tutti elementi che rendono i concerti dei Coldplay un’esperienza gioiosa e piena di vita. Questa presentazione splendidamente filmata sarà diretta dall’acclamato regista Paul Dugdale, vincitore di un BAFTA e nominato ai Grammy.

L’album Music Of The Spheres è già certificato oro in Italia e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo.

Scopri i cinema > coldplaycinema.live