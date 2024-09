Mercoledì 2 ottobre alle ore 19 in tutte le sale The Space Cinema si terrà il “Coldplay Moon Music – Global Theatrical Listening Event”. Durante lo speciale evento sarà possibile ascoltare in anteprima il nuovo attesissimo album “Moon Music”, in uscita ovunque il 4 ottobre.

Il 2 ottobre quindi i fan saranno invitati a vivere una speciale esperienza cinematografica mondiale, che durerà una sola notte, dove saranno tra i primi ad ascoltare il nuovo attesissimo disco della band, “Moon Music”, in alcuni cinema selezionati in tutto il mondo. Presentato con la migliore tecnologia cinematografica, i fan che parteciperanno all’evento mondiale potranno ascoltare il nuovo progetto discografico dei Coldplay con una qualità audio fantastica, prima dell’uscita dell’album.

È possibile acquistare i propri biglietti per l’esclusiva esperienza sul sito di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/extra/coldplay-moon-music-global-theatrical-listening-event oppure utilizzando l’App ufficiale di The Space Cinema.