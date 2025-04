ARCANE: STROMAE, POMME e COLDPLAY nella nuova versione di “Ma Meilleure Ennemie”

Riot Games e Virgin Music Group hanno pubblicato Arcane League of Legends: Season 2 Original Soundtrack (Extended Edition).

L’attesissima versione estesa della colonna sonora della serie animata Arcane League of Legends include 9 nuove versioni di alcune tracce, tra cui quella del singolo di Stromae e Pomme “Ma Meilleure Ennemie”, con la partecipazione dei Coldplay e vocals del fenomeno R&B cileno-palestinese Elyanna.

Tra le altre tracce, una toccante versione di “What Have They Done To Us” di Mako e Grey con Sasha Alex Sloan, una versione demo di “Fantastic” di King Princess, un remix adrenalinico di “Come Play” di Stray Kids, Young Miko e Tom Morello firmato Kordhell, un remix di “Paint The Town Blue” di Ashnikko realizzato da Bloodpop, la ballata emozionante di JVKE “Worlds Collide” ispirata alla serie e pubblicata nel dicembre 2024, e versioni live inedite da Vevo.

“Insieme a Pomme e Riot Games, volevamo fare un regalo in più ai fan collaborando con una band che ammiriamo,” ha dichiarato Stromae. “I Coldplay sono per me una grande fonte di ispirazione da molto tempo, quindi è sembrata subito la scelta giusta. Quando ho chiesto loro di partecipare al progetto, hanno accettato senza esitazione. Sono felicissimo di questa collaborazione: il risultato è davvero speciale!”



“Amiamo Stromae e Pomme e adoriamo la splendida canzone che hanno scritto per Ekko e Powder,” hanno detto i Coldplay. “È un onore contribuire a questa nuova versione e all’universo di Arcane e League of Legends.”



“L’incredibile risposta dei nostri fan a ‘Ma Meilleure Ennemie’ ci ha spinti a creare una nuova versione per celebrare l’uscita della colonna sonora estesa della seconda stagione di Arcane,” ha dichiarato Maria Egan, Global Head of Music di Riot Games. “La canzone è diventata un fenomeno globale fin dal debutto della serie, e la versione dei Coldplay la porta a nuovi livelli grazie al brillante verso di Chris Martin. Coldplay e Stromae volevano collaborare da tempo, e questa occasione ha rappresentato il modo più naturale per dare una nuova dimensione a questo brano iconico.”

ARCANE LEAGUE OF LEGENDS: SEASON 2 ORIGINAL SOUNDTRACK (EXTENDED EDITION)