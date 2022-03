LUCE Social Club: al via la terza stagione del programma di approfondimento culturale di Sky Arte

Al via l’11 marzo la terza stagione di LUCE SOCIAL CLUB, il programma di approfondimento culturale in onda ogni venerdì sera dalle ore 20.00 sul canale Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro, dagli Studi di Cinecittà, all’interno dello storico Teatro 1.

Giovanni Truppi

Torna il format di intrattenimento culturale, dopo il successo delle prime due stagioni che hanno visto partecipare moltissimi volti di rilievo del panorama cinematografico, teatrale, musicale e artistico contemporaneo, per un totale di oltre 250 ospiti.

Ospiti della prima puntata in onda l’11 marzo saranno l’attrice Carolina Crescentini insieme al regista Massimiliano Bruno per presentare il film “C’era una volta il crimine” dal 10 marzo in sala, il cantautore Giovanni Truppi, in gara quest’anno al Festival di Sanremo, che sta celebrando i suoi dieci anni di musica con la raccolta “Tutto l’Universo”, e la scrittrice Elena Stancanelli, attualmente in libreria con il suo ultimo romanzo “Il Tuffatore” edito da La Nave di Teseo.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.