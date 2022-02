BATTISTA: ascolta in anteprima il nuovo singolo “Tossico”

«Spesso con ciò che scrivo mi piace porre domande anziché offrire risposte.

Le domande in questo brano dovrebbero scaturire dopo le frasi avventate enunciate in prima persona da un immaginario protagonista e rivolte a un genitore, un amico, una folla o nessuno in particolare.

Il testo è un flusso di parole e immagini sputate in forma di canzone. Pensieri che esprimono rabbia, sconforto, delusione, impotenza o sentimenti che scaturiscono dalla consapevolezza di non avere mai nulla sotto controllo.

Il tono è quello di un ragazzo capriccioso che se la prende con la madre perché quello che lei stessa gli aveva promesso non si è avverato. Penso sia una scena che rappresenti in qualche modo il rapporto della mia generazione con quella che l’ha generata e non è colpa di nessuno. Al di là dei conflitti generazionali, il periodo della pandemia non fa che martellare sugli interrogativi.

Chi è l’individuo? Cos’è la società? Non mi sembrano netti i confini. Siamo davvero responsabili delle nostre azioni? Abbiamo davvero possibilità di scelta?

A tutto questo fanno da sfondo la noia da riempire con una dose, un futuro sempre incerto che nemmeno le paranoie (lecite o meno) sulle quali ci hanno detto di scommettere potranno spazzare via.

Non è facile accettare questa condizione, ma pare sia la regola che permane attraverso i secoli, senza vittime né carnefici.»

Pierpaolo Battista (BATTISTA) è nato e cresciuto ad Avezzano, in Abruzzo.

La provincia gli ha regalato il silenzio e la ricerca del senso, il chiacchiericcio e l’indolenza, le occasioni mai avute e il tempo speso ad annientarsi.

Scrive per esigenza, perché non trova alternativa.

Le parole, come le note, sono materia da catturare e plasmare.

Ingloba ciò che vede, mastica ciò che sente e spesso lo vomita in forma di canzone o strumentale.

L’arte per lui è una scelta di vita, una chiave di lettura della realtà, un involucro con cui proteggersi e soffocare.

Crediti

Testi e musica: Pierpaolo Battista

Produzione artistica: Marco di Nardo

Mix e master: Andrea Maceroni presso lo Slam Studio