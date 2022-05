ALGIERS: rubata la strumentazione dopo il concerto di Milano

Dopo il meraviglioso e liberatorio concerto di ieri sera a Milano, nella notte è stata rubata parecchia attrezzatura degli Algiers.

Scrive la band sui propri social network: Sapete tutti quanto sia difficile fare un tour, soprattutto per una band relativamente oscura e che lavora il più possibile per fare arte veicolando un messaggio di solidarietà ed emancipazione.

A parte il valore personale e creativo, l’attrezzatura vale quasi 15mila dollari, inclusi alcuni pezzi rari impossibili da trovare in Italia. Vi chiediamo per favore di aiutarci in ogni modo possibile e di rimetterci in strada fino alla fine del tour.

Per favore, tieni gli occhi aperti per qualsiasi attrezzatura in vendita, se vivi in particolar modo nella zona di Milano.

Questo il link al raccolta fondi per la band > https://gofund.me/275ce608

Il tour europeo della band continuerà sabato 14 Maggio a Zurigo per concludersi il 23 Maggio ad Amburgo. Gli Algiers torneranno in Italia in concerto gratuito venerdì 8 Luglio al Lars Rock Fest di Chiusi (Siena).

Ecco la lista degli strumenti rubati:

• Vox AC30C2 Amp

• Vox solid state amp AC30 VR

• Custom Revelation Scrambler Fuzz

• Tempest Analog Drum Machine

• Boy Harsher The Runner synth

• JHS Pedals Colour Box

• 2 x Eventide H9 Max

• Keith McMillan 12 Step

• Rucci Electronics Maximal Drone Desktop Synth

• Fulltone OCD Distortion pedal

• Snark tuning pedal

• Custom chorus pedal

• King Of Gear Mini glitch pedal

• Small Pedaltrain pedalboard with case

• Beyerdynamic D71

• Electro voice ND68

• Beyerdynamic M69

• Beyerdynamic D35 x3

• Beyerdynamic TG153 x2

• Beyerdynamic D50

• Sennheiser E609

• Shure SM81

• Shure SM58 x2

• Shure SM57

• Radial J48

• Radial Pro D2 x2

• Radial Pro Di x2

• Radial AV2

• Radial JPC

• Radial SB1 x2

• Boss Space Echo RE20

• LP Claw x4

• Audix T50k

• Vekkia Lights x4

• Pelican 1510 case with lid organizer

• Nano Pedaltrain, with case

• Tuner pedal

• A/B pedal

• Radial Pro DI

• 3 Krieger Universal Power Strips

• 5 One Spot Power Supplies

• 2 Quarter Inch Instrument Cables

• Kenneth Cole Suitcase

